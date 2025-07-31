Одна из ракет попала в многоквартирный дом в Святошинском районе. Как рассказала ведущая 24 Канала София Трощук, до сих пор под завалами находятся люди, но есть надежда еще их удастся освободить.

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Из-под завалов спасли домашних животных

Чрезвычайники работают очень осторожно, сейчас идет этап разбора завалов. Все надеются, что удастся найти живых людей, поэтому все работы проводят особенно тщательно.

Ликвидация последствий попадания не останавливается ни на мгновение. Спасатели, полицейские, коммунальщики работают каждую минуту для того, чтобы как можно быстрее разобрать все завалы.

Пожарные спасают все живое, что могло пострадать от террористического удара России. В частности, удалось спасти кошечку одного мужчины. Он поделился щемящей историей о том, что собаку нашел сразу, а кошка где-то спряталась,

– поделилась София Трощук.

Животное было в стрессе, но спасатели смогли ее отыскать. Она уже находится рядом со своим хозяином. Кроме этого, из-под завалов удалось спасти еще одного кота. Он получил тяжелые травмы, в результате которых потерял зрение и слух. Его доставили в ветеринарную клинику.

Из-под завалов спасли домашних любимцев / Фото 24 Канала и Центра адопции животных на ВДНХ

Стоит напомнить, что утром 31 июля удалось спасти мужчину. Три часа он был заблокирован. Все это время спасатели говорили с ним, шутили, предлагали воду. К счастью, его вытащили живым.

Во время разбора завала снова раздавалась воздушная тревога. Именно в Святошинском районе последствия удара называют самыми тяжелыми. Все соответствующие службы работают с утра на месте.

Напомним, во время атаки 31 июля Россия использовала более 300 дронов и 8 ракет. Кроме столицы, пострадали также Днепропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Николаевщина. Российский удар унес жизни 10 человек, среди которых ребенок.