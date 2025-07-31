Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Как спасатели доставали мужчину из-под завалов?

По словам ГСЧС, спасатели шаг за шагом разбирали бетонные обломки квартиры, под которыми оказался пострадавший.

Все это время они оставались с мужчиной на связи: говорили, поддерживали, передавали воду.

Медики ГСЧС оказали первую помощь на месте. Мужчину уже транспортировали в больницу,

– сообщили в ГСЧС.

Как проходила спасательная операция в Киеве: смотрите видео

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Напомним, в результате ночного обстрела Киева пострадали по меньшей мере 88 человек, среди них есть дети. В общем массированная комбинированная атака унесла жизни 8 человек.

В результате обстрела более 100 объектов получили повреждения, среди них жилые дома, школы, детсады, медицинские учреждения и университеты. Особенно тяжелые разрушения – в Святошинском районе, где ракета уничтожила подъезд девятиэтажки.