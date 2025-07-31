Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Як рятувальники діставали чоловіка з-під завалів?

За словами ДСНС, рятувальники крок за кроком розбирали бетонні уламки квартири, під якими опинився постраждалий.

Увесь цей час вони залишалися із чоловіком на зв'язку: говорили, підтримували, передавали воду.

Медики ДСНС надали першу допомогу на місці. Чоловіка вже транспортували до лікарні,

– повідомили в ДСНС.

Як проходила рятувальна операція в Києві: дивіться відео

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Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу Києва постраждали щонайменше 88 людей, серед них є діти. Загалом масована комбінована атака забрала життя 8 людей.

Внаслідок обстрілу понад 100 об'єктів зазнали пошкоджень, серед них житлові будинки, школи, дитсадки, медичні заклади та університети. Особливо тяжкі руйнування – у Святошинському районі, де ракета знищила під’їзд дев’ятиповерхівки.