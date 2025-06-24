Пушистик находился там около 10 часов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Kyiv Animal Rescue Group.

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Как удалось спасти котика

В Kyiv Animal Rescue Group рассказали, что большой, спокойный и полосатый кот в ту ночь подошел к своей привычной миске с едой, когда все вокруг взорвалось и наступила темнота. Боль и обломки накрыли его с головой.

Десять часов под завалами. Без возможности пошевелиться, без воздуха, без звука. Темнота, пыль и страх,

– говорят в команде спасения животных.

Там добавляют, что его спасло то, что хозяин точно знал, где кот должен был быть в момент атаки. Спасатели достали животное из-под обломков бетонной стены и перекрытий четко в указанном месте. Сейчас полосатик в ветлечебнице.

Кроме этого котика, из-под руин квартир удалось спасти еще четырех. Все они имели владельцев, которые искали их, некоторые даже находясь в больнице.



Котики, которых спасли из-под завалов в Киеве / Коллаж Kyiv Animal Rescue Group

Отметим, что похожая история в Киеве произошла также после российской атаки 17 июня. Тогда кот провел несколько дней под завалами разрушенного дома. Пушистика спасли и отвезли к ветеринару.