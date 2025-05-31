Спасателям, к счастью, удалось спасти животное. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Что известно о спасении кота

В ночь на 30 мая российский беспилотник "Герань-2" попал в пятиэтажку в городе Белозерское. Находясь в квартире, получили телесные повреждения 40-летняя женщина и ее сын 16 лет.

По данным ГСЧС, во время поисково-спасательных работ чрезвычайники наткнулись на еще одного пострадавшего. Из-под обломков пятиэтажки достали живого котика, который провел там почти двое суток.

Усач был напуган, истощен и настолько перепуган, что даже поцарапал лицо одному из спасателей. Но разве это может остановить наших героев? Сейчас пушистик в безопасности,

– говорится в сообщении.

Спасатели констатировали, что работы под обстрелами продолжаются. Они отметили, что каждый найденный под завалами – это маленькая победа над ужасом войны.

К слову, несколько месяцев назад в разрушенном доме в Полтаве кот трое суток провел под завалами. Благодаря неравнодушным волонтерам и коммунальщикам животное удалось спасти и вернуть хозяину.