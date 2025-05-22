Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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На видео видно, как птичье семейство спокойно переходит дорогу вблизи одной из исторических улиц Подола. Утка уверенно ведет своих малышей, а прохожие останавливаются, чтобы не мешать им и сфотографировать забавную процессию.

Очевидцы отмечают, что утка появилась неподалеку от реки, вероятно, ища безопасное место для выводка. Некоторые пользователи шутят, что она просто "решила показать детям город".

Утка с утятами гуляет по Киеву: смотрите видео

Почему утки могут гулять по городу

Утки могут гулять по городу по нескольким причинам – и это не так уж и редко, особенно в городах, расположенных возле водоемов. В городах утки могут искать легкодоступную еду: хлебные крошки, зерно или даже остатки еды, которыми их подкармливают люди в парках.

Утки могут переходить из одного водоема в другой. Если между ними нет зеленых зон или рек, маршрут может пролегать просто через городские улицы.

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