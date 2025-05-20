Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Телеканал D1.

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Информация о необычном инциденте появилась в СМИ 20 мая. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как животное шагает рядом со своей владелицей. Коза не оказывала сопротивления, не останавливалась и вела себя так, как будто гуляет по улицам не впервые.

Как ни странно, реакция местных жителей была доброжелательная. Хотя стоит заметить, что большинство людей были удивлены. Люди живо обсуждали увиденное и охотно распространяли кадры в соцсетях.

Женщина на Днепропетровщине выгуливала козу: смотрите видео

Заметим! Это далеко не редкость, когда люди заводят домашних животных в квартирах. Это происходит по разным причинам – эмоциональных, психологических, социальных и даже практических. Животные дарят ощущение любви, принятия, стабильности. Они помогают бороться с одиночеством, тревожностью, депрессией.

К сожалению, неизвестно, живет ли женщина с козой в частном секторе или в квартире. Однако и очевидцы, и представители СМИ отметили, что послушное поведение животного намекает, что подобные прогулки для нее – вполне привычное дело.

Ранее мы писали о львовянке Оксане, которая живет в квартире с курицей и петухом. Женщина купила их на рынке и оставила после летнего пребывания в деревне. Птицы спят в ванной и не мешают жителям дома, а соседи даже не подозревают об их наличии.