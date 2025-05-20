Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Телеканал D1.

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Інформація про незвичний інцидент з'явилася у ЗМІ 20 травня. На кадрах, знятих очевидцями, видно, як тварина крокує поруч зі своєю власницею. Коза не чинила опору, не зупинялась і поводилась так, наче гуляє вулицями не вперше.

Як не дивно, реакція місцевих жителів була доброзичлива. Хоча варто зауважити, що більшість людей були здивовані. Люди жваво обговорювали побачене та охоче поширювали кадри у соцмережах.

Жінка на Дніпропетровщині вигулювала козу: дивіться відео

Зауважимо! Це далеко не рідкість, коли люди заводять свійських тварин у квартирах. Це стається з різних причин – емоційних, психологічних, соціальних і навіть практичних. Тварини дарують відчуття любові, прийняття, стабільності. Вони допомагають боротися з самотністю, тривожністю, депресією.

На жаль, невідомо, чи живе жінка з козою в приватному секторі чи у квартирі. Однак і очевидці, і представники ЗМІ відзначили, що слухняна поведінка тварини натякає, що подібні прогулянки для неї – цілком звична справа.

Раніше ми писали про львів'янку Оксану, яка живе у квартирі з куркою та півнем. Жінка купила їх на ринку і залишила після літнього перебування в селі. Птахи сплять у ванній і не заважають мешканцям будинку, а сусіди навіть не підозрюють про їхню наявність.