Як дівчина живе з незвичними улюбленцями – розповідає 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також У Києві надзвичайники врятували з-під завалів 2 живих котиків: щемливі кадри

З чого все почалося

Дівчина розповіла, що купила курчат на ринку. Трьох з них вона відвезла у село, а двох – забрала жити зі собою у багатоповерхівку.

Після того, як я вирішила звільнитися з роботи айтішної, я поїхала в село на літо. І вирішила завести курчаток просто на тих три місяці, пожити з ними і віддати їх потім татові. Але ми до них дуже прив'язалися і залишили двох у себе вдома,

– зізналася Оксана.



Півень живе у квартирі / Фото Суспільне

Як жити з куркою та півнем у квартирі

Оксана поділилася з журналістами своїми щоденними ритуалами. Попри поширену думку, півень не будить весь будинок зранку. Все через те, що він разом з курочкою сплять у ванній.

"Вони прокидаються вже тоді, коли ми заходимо зранку і вмикаємо світло", – пояснила власниця птахів.

Харчуються кури на кухні, а по квартирі ходять у спеціальних підгузках.

Як жити з куркою та півнем у квартирі: дивіться відео

Також Оксана веде блог у соцмережах, де розповідає про своє життя з домашніми улюбленцями. Вона зізналася, що сусіди навіть не підозрюють про те, що вона тримає вдома незвичних тварин.

Раніше ми писали про американця, який утримував вдома сімох тигрів. Зрештою, поліція вилучила тварин, а самого Карла Мітчелла заарештувала.