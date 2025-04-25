Как девушка живет с необычными любимцами – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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С чего все началось

Девушка рассказала, что купила цыплят на рынке. Трех из них она отвезла в село, а двух – забрала жить с собой в многоэтажку.

После того, как я решила уволиться с работы айтишной, я поехала в деревню на лето. И решила завести цыплят просто на тех три месяца, пожить с ними и отдать их потом папе. Но мы к ним очень привязались и оставили двух у себя дома,

– призналась Оксана.



Петух живет в квартире / Фото Суспильне

Как жить с курицей и петухом в квартире

Оксана поделилась с журналистами своими ежедневными ритуалами. Несмотря на распространенное мнение, петух не будит весь дом утром. Все из-за того, что он вместе с курочкой спят в ванной.

"Они просыпаются уже тогда, когда мы заходим утром и включаем свет", – объяснила владелица птиц.

Питаются куры на кухне, а по квартире ходят в специальных подгузниках.

Как жить с курицей и петухом в квартире: смотрите видео

Также Оксана ведет блог в соцсетях, где рассказывает о своей жизни с домашними любимцами. Она призналась, что соседи даже не подозревают о том, что она держит дома необычных животных.

Ранее мы писали об американце, который содержал дома семерых тигров. В конце концов, полиция изъяла животных, а самого Карла Митчелла арестовала.