Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

К теме Поисково-спасательные работы завершены: что известно об ударе по Киеву 24 апреля

Как спасали животных после атаки врага по Киеву

В ГСЧС рассказали, что ночью 25 апреля в Киеве на месте российского удара по жилому дому чрезвычайники спасли двух котиков. Животных обнаружили на месте сплошных разрушений.



Чрезвычайники спасли котиков, которые оказались под завалами из-за атаки врага по Киеву / Фото ГСЧС

Более 20 часов эти два напуганных ушастика ждали спасения под завалами! Их нашли на месте сплошных разрушений, где казалось бы уже угасла жизнь...

– отметили в службе.



Котики более 20 часов ждали спасения / Фото ГСЧС

Напуганных, но невредимых животных чрезвычайники передали работникам Общества Красного Креста Украины. Одного из котиков уже вернули его хозяйке.

"Эмоции хозяйки одного из котиков просто сложно описать словами. Это слезы счастья, что этот серый пушистик, часть семьи – жив!" – отметили в ГСЧС.

Кроме того, спасатели рассказали, что сегодня утром нашли под завалами в Киеве малого колючего носика – ежика.

Чрезвычайники спасли из-под завалов в Киеве и ежика / Видео ГСЧС

К слову, российская армия массированного атаковала Киев ночью 24 апреля. В результате попадания баллистикой и "Шахедами" в городе известно о 12 погибших и 87 пострадавших. Один из ударов полностью разрушил дом.