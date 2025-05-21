Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя тиктока с ником @midquez_.

Смотрите также "Чужих детей не бывает": собака приютила тигрят, от которых отказалась мама

На обнародованных кадрах мы видим собаку, которая едва сдерживает эмоции во время первой встречи с новорожденным малышом. Роки радостно машет хвостом, не сводит глаз с хозяйки и малышей, и едва-едва держится на месте. В один момент Эми даже приходится сдерживать собаку.

Реакция Роки на знакомство с Пенелопой была, пожалуй, самой милой вещью, которую я когда-либо видела. Он вел себя так сдержанно и вежливо, будто хотел произвести хорошее впечатление на нас обоих. Роки – моя душа в собачьем теле. Он, кажется, еще до рождения ребенка понял, что большой живот означает новую жизнь, и был невероятно взволнован,

– рассказала Эми

Реакция собаки на появление новорожденного в доме: смотрите видео

Реакция сети

В соцсетях это видео сразу же стало вирусным. Оно быстро собрало впечатляющие 5,3 миллиона просмотров и 1,5 миллиона лайков. Пользователи тиктока также не были равнодушными и оставили немало милых комментариев:

"Облизывается, пытается успокоиться – он так взволнован".

"Ага, то это ее он так ждал все эти месяцы".

"Какой гордый старший брат".

Ранее в "Фельдман ЭкоПарке", что под Харьковом, мать-тигрица отказалась от своих новорожденных детенышей, но их приютила собака, которая кормит и ухаживает за ними.