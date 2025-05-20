Но, несмотря на досадную ситуацию, тигрята не остались без родительской любви. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на основателя экопарка Александра Фельдмана.
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Что известно об инциденте
Как рассказал сам Александр, мать-тигрица неожиданно для всех отказалась от недавно рожденных белых тигрят. К счастью, под опеку их взяла собака.
Очень хорошая собака приняла их как родных: она их кормит, ухаживает, играет с ними и оберегает от малейшей опасности,
– сказал он.
Собака приютила тигрят, от которых отказалась мама: смотрите видео
Почему тигрицы могут отказаться от своих детей
Тигрицы (как и многие дикие животные) могут покинуть своих детенышей по нескольким причинам. И это не "жестокость", а инстинктивное, часто вынужденное поведение, связанное с выживанием. Вот главные причины:
- Если тигрица чувствует, что малыши не выживут, она может их покинуть, чтобы не тратить ресурсы.
- В условиях голода или нехватки добычи тигрица может не иметь достаточно молока или энергии, чтобы прокормить детенышей.
- Если тигрица испытывает постоянный стресс, угрозу со стороны других хищников или людей, она может бросить детей, чтобы спастись.
- Молодые тигрицы иногда просто не знают, как ухаживать за потомством, и могут отказаться от него из-за страха или растерянности.
, Заметим, что в начале марта российская армия атаковала Харьков "Шахедами", в результате чего погибли животные в "Фельдман ЭкоПарк". В результате прилета неподалеку контактного двора были разрушены вольеры.