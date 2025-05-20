Але, попри прикру ситуацію, тигренята не залишилися без батьківської любові. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на засновника екопарку Олександра Фельдмана.

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Що відомо про інцидент

Як розповів сам Олександр, мати-тигриця неочікувано для всіх відмовилась від нещодавно народжених білих тигренят. На щастя, під опіку їх взяла собака.

Дуже добра собака прийняла їх як рідних: вона їх годує, доглядає, грає з ними та оберігає від найменшої небезпеки,

– сказав він.

Собака прихистила тигренят, від яких відмовилася мама: дивіться відео

Чому тигриці можуть відмовитися від своїх дітей

Тигриці (як і багато диких тварин) можуть покинути своїх дитинчат з кількох причин. І це не "жорстокість", а інстинктивна, часто вимушена поведінка, пов'язана з виживанням. Ось головні причини:

Якщо тигриця відчуває, що малята не виживуть, вона може їх покинути, щоб не витрачати ресурси.

В умовах голоду або браку здобичі тигриця може не мати достатньо молока або енергії, щоб прогодувати дитинчат.

Якщо тигриця відчуває постійний стрес, загрозу з боку інших хижаків чи людей, вона може кинути дітей, аби врятуватись.

Молоді тигриці іноді просто не знають, як доглядати за потомством, і можуть відмовитися від нього через страх або розгубленість.

Зауважимо, що напочатку березня російська армія атакувала Харків "Шахедами", внаслідок чого загинули тварини в "Фельдман ЕкоПарк". Унаслідок прильоту неподалік контактного двору були зруйновані вольєри.