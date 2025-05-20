Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку в інстаграмі naijatvchannel.

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У чому сенс дослідження

Це дослідження має на меті вивчити вплив помірного споживання вина на здоров'я, зокрема на серцево-судинну систему. Участь у ньому запропонована:

чоловікам віком 50 – 70 років,

жінкам 55 – 75 років.

Серед інших вимог – кандидати повинні проживати в Іспанії, а також:

вже споживають алкоголь помірно (не менше 3 келихів на тиждень),

не мають серйозних захворювань.

Цікаво знати! Ця ініціатива є частиною ширшого дослідження, спрямованого на оцінку впливу середземноморського стилю споживання алкоголю на здоров'я. Попередні дослідження, такі як PREDIMED, вже показали, що помірне споживання вина може бути пов'язане з нижчим ризиком серцево-судинних захворювань.



Учасники мають пити вино щодня / Фото Unsplash

Натомість дослідження Університету Брауна спростувало ідею про те, що червоне вино зменшує ризик раку, оскільки етанол може пошкоджувати клітини ДНК. Також під час дослідження вчені виявили, що споживання білого вина пов'язане з підвищенням ризику розвитку раку шкіри та загального ризику розвитку раку у жінок.