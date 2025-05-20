Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу в инстаграме naijatvchannel.

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В чем смысл исследования

Это исследование имеет целью изучить влияние умеренного потребления вина на здоровье, в частности на сердечно-сосудистую систему. Участие в нем предложено:

мужчинам в возрасте 50 – 70 лет,

женщинам 55 – 75 лет.

Среди других требований – кандидаты должны проживать в Испании, а также:

уже потребляют алкоголь умеренно (не менее 3 бокалов в неделю),

не имеют серьезных заболеваний.

Интересно знать! Эта инициатива является частью более широкого исследования, направленного на оценку влияния средиземноморского стиля потребления алкоголя на здоровье. Предыдущие исследования, такие как PREDIMED, уже показали, что умеренное потребление вина может быть связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.



Участники должны пить вино ежедневно / Фото Unsplash

Зато исследование Университета Брауна опровергло идею о том, что красное вино уменьшает риск рака, поскольку этанол может повреждать клетки ДНК. Также в ходе исследования ученые обнаружили, что потребление белого вина связано с повышением риска развития рака кожи и общего риска развития рака у женщин.