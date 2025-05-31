Рятувальникам, на щастя, вдалося врятувати тварину. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

Дивіться також Гуляла містом: на київському Подолі помітили качку з каченятами – миле відео

Що відомо про порятунок кота

У ніч проти 30 травня російський безпілотник "Герань-2" поцілив у п'ятиповерхівку у місті Білозерське. Перебуваючи у квартирі, отримали тілесні ушкодження 40-річна жінка та її син 16 років.

За даними ДСНС, під час пошуково-рятувальних робіт надзвичайники натрапили на ще одного постраждалого. З-під уламків п’ятиповерхівки дістали живого котика, який провів там майже дві доби.

Вусань був наляканий, виснажений і настільки переляканий, що навіть подряпав обличчя одному з рятувальників. Але хіба це може зупинити наших героїв? Зараз пухнастик у безпеці,

– ідеться у повідомленні.

Рятувальники констатували, що роботи під обстрілами тривають. Вони наголосили, що кожен знайдений під завалами – це маленька перемога над жахом війни.

До слова, кілька місяців тому у зруйнованому будинку в Полтаві кіт три доби провів під завалами. Завдяки небайдужим волонтерам і комунальникам тварину вдалося врятувати та повернути господарю.