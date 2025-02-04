Про це пише 24 Канал з посиланням на Відділ регулювання чисельності бездоглядних тварин Полтави.

До теми Росія цинічно вдарила по Полтаві: в прокуратурі назвали тип ракети, якою атакував ворог

Порятунок кота зі зруйнованого будинку

У понеділок, 3 лютого, до відділу надійшло повідомлення про котика, який залишився на 2 поверсі зруйнованого під'їзду. Він дивом залишився живим після удару російською ракетою по багатоповерхівці. Увесь час до порятунку тварина знаходилася на одному місці без їжі та води.

Одразу після повідомлення про кота на другому поверсі, представники Полтавської міської ради, Управління житлово-комунального господарства, Полтавського КАТП-1628, відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин за допомогою ловця та волонтерів врятували котика. Тварину передали до місцевої ветеринарної клініки.

Уже за кілька годин надійшло повідомлення про власника кота.

Зателефонував господар, який також залишився живим. Дякувати Богу, тепер все з твариною буде добре!

– йдеться в повідомленні.

Російська атака по Полтаві 1 лютого

Минулими вихідними Росія запустила ракету по житловому будинку в одному з районів Полтави. Було зруйновано з 1 по 5 поверх. Понад добу тривала ліквідація наслідків на місці ворожого прильоту. Вдалося врятувати 22 особи, понад 190 людей отримали допомогу психологів. На жаль, 14 людей загинули внаслідок атаки, серед них троє дітей.