Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Ворожа атака на Донеччину: є постраждалі

Атака сталася близько 02:30. За даними рятувальників, безпілотник влучив у житловий будинок, після чого спалахнула пожежа площею 100 квадратних метрів. Пожежу вдалося ліквідувати, проте частково зруйновано квартири з третього по п’ятий поверхи.

Перебуваючи у квартирі, отримали тілесні ушкодження 40-річна жінка та її син 16 років. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми й отруєння чадним газом. Постраждалим надано медичну допомогу,

– повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Наслідки російської атаки по Білозерському / Фото ДСНС, Донецької обласної прокуратури

За попередніми даними, під завалами можуть залишатися ще двоє людей. На місці тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи. Прокуратура документує наслідки атаки з боку агресора як черговий злочин проти цивільного населення.

Раніше повідомлялося, що ворог атакував Костянтинівку. Відомо про загиблу жінку та пошкодження цивільної інфраструктури. Загалом за добу росіяни атакували населені пункти Донеччини 51 раз.

Нагадаємо, сьогодні вночі знову тривала атака дронами-камікадзе. За даними ПС, за цю ніч ворог запустив 90 БпЛА типу "Шахед" і 2 балістичні ракети. Харків постраждав найбільше. Там постраждало тролейбусне депо та понад 30 багатоповерхівок. Відомо про трьох поранених.