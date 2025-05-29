Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Які наслідки ворожого обстрілу Донеччини

Російські військові атакували Костянтинівку на Донеччині. Рятувальники розповіли про наслідки.

Унаслідок ворожої атаки у п'ятиповерхівці виникла пожежа, а повторний обстріл міста призвів до загоряння зруйнованих елементів конструкцій нежитлової будівлі та ще одного житлового будинку.

Наслідки російського обстрілу Донеччини: дивіться фото ДСНС

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло 56-річної жінки,

– повідомили у ДСНС.

Там пояснили, що через обстріли у місті пошкоджено 7 багатоповерхівок, 2 крамниці та адмінбудівлю.

За добу російські загарбники 51 раз атакували населені пункти Донеччини. Серед наслідків атаки: