Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Які наслідки ворожого обстрілу Донеччини

Російські військові атакували Костянтинівку на Донеччині. Рятувальники розповіли про наслідки.

Унаслідок ворожої атаки у п'ятиповерхівці виникла пожежа, а повторний обстріл міста призвів до загоряння зруйнованих елементів конструкцій нежитлової будівлі та ще одного житлового будинку.

Наслідки російського обстрілу Донеччини: дивіться фото ДСНС

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло 56-річної жінки,
– повідомили у ДСНС.

Там пояснили, що через обстріли у місті пошкоджено 7 багатоповерхівок, 2 крамниці та адмінбудівлю.

За добу російські загарбники 51 раз атакували населені пункти Донеччини. Серед наслідків атаки:

  • У селі Коровій Яр ворожий удар спричинив пожежу в ангарі на площі 240 квадратних метрів, яку оперативно ліквідували надзвичайники.
  • У Слов'янську рятувальники ліквідували загоряння двох складських приміщень на площі 1200 квадратних метрів що виникло внаслідок чергового російського обстрілу.
  • У селищі Новодонецьке внаслідок обстрілу загорілися дві господарські споруди та гараж – загальна площа пожежі склала 34 квадратних метрів, займання ліквідовано.
  • У селищі Степанівка російський агресор завдав удару, внаслідок чого загорілася покрівля складського приміщення та адміністративної будівлі на площі 55 квадратних метрів. Пожежі ліквідовано.
  • У Краматорську внаслідок обстрілу дронами виникла пожежа на місцевому підприємстві. Надзвичайники загасили займання двох складських приміщень і гаража на площі 210 квадратних метрів.