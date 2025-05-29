Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.
Дивіться також Атака "Шахедами", вибухи в Росії: хронологія 1191 дня війни
Які наслідки ворожого обстрілу Донеччини
Російські військові атакували Костянтинівку на Донеччині. Рятувальники розповіли про наслідки.
Унаслідок ворожої атаки у п'ятиповерхівці виникла пожежа, а повторний обстріл міста призвів до загоряння зруйнованих елементів конструкцій нежитлової будівлі та ще одного житлового будинку.
Наслідки російського обстрілу Донеччини: дивіться фото ДСНС
Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло 56-річної жінки,
– повідомили у ДСНС.
Там пояснили, що через обстріли у місті пошкоджено 7 багатоповерхівок, 2 крамниці та адмінбудівлю.
За добу російські загарбники 51 раз атакували населені пункти Донеччини. Серед наслідків атаки:
- У селі Коровій Яр ворожий удар спричинив пожежу в ангарі на площі 240 квадратних метрів, яку оперативно ліквідували надзвичайники.
- У Слов'янську рятувальники ліквідували загоряння двох складських приміщень на площі 1200 квадратних метрів що виникло внаслідок чергового російського обстрілу.
- У селищі Новодонецьке внаслідок обстрілу загорілися дві господарські споруди та гараж – загальна площа пожежі склала 34 квадратних метрів, займання ліквідовано.
- У селищі Степанівка російський агресор завдав удару, внаслідок чого загорілася покрівля складського приміщення та адміністративної будівлі на площі 55 квадратних метрів. Пожежі ліквідовано.
- У Краматорську внаслідок обстрілу дронами виникла пожежа на місцевому підприємстві. Надзвичайники загасили займання двох складських приміщень і гаража на площі 210 квадратних метрів.