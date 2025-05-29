Яка ситуація на фронті сьогодні, а також про наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, головні новини 29 травня повідомляє 24 Канал.
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Росія під атакою дронів: вибухи пролунали в Москві
Невідомі безпілотники атакували Росію. На вибухи скаржилися жителі Московської області, зокрема, Одинцово, Звенигорода та Апрелєвки.
У Петербурзі горить завод із виробництва мікроелектроніки
У Калінінському районі Петербурга масштабна пожежа. Загоряння сталося на території заводу радіоелектроніки й мікросхем "Авангард".
Папа Римський відреагував на масовані атаки по Україні
Папа Лев XIV згадав про Україну наприкінці загальної аудієнції на площі Святого Петра у Ватикані. Понтифік закликав вірян молитися за мир.
У Сумах пролунали вибухи
На Сумщині прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про декілька груп ворожих дронів курсом на Ромни.
Яка ситуація на фронті: зведення Генштабу
- З початку доби 28 травня відбулося 197 бойових зіткнень.
- 3 штурмові дії ворога були в районах Стариці, Вовчанська та Красного Першого на Харківському напрямку.
- На Куп'янському напрямку агресор 8 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Загризового й Зеленого Гаю.
- На Лиманському напрямку ворог 24 рази атакував, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Рідкодуб, Колодязі, Надія, Греківка й Серебрянського лісництва, а також у напрямку населених пунктів Карпівка, Середнє, Новий Мир, Зелена Долина. Тривають три боєзіткнення.
- На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 3 атаки в напрямку населених пунктів Верхньокам'янське та Григорівка.
- На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 15 ворожих спроб просунутися вперед у напрямку Маркового, Предтечиного та поблизу Часового Яру й Білої Гори.
- Ворог 21 раз намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку у районах Торецька, Диліївки, Дружби та в бік Плещіївки й Олександро-Калинового.
- На Покровському напрямку агресор здійснив 52 штурмові та наступальні дії. За попередніми підрахунками, українські воїни знешкодили 143 окупантів, 97 з них – безповоротно. Також знищили 7 одиниць автомобільної техніки, 5 мотоциклів і 16 БпЛА.
- На Новопавлівському напрямку оборонці зупинили 14 атак ворога в районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки й Одрадного. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Запоріжжя, Комар та Мирне.
- На Гуляйпільському напрямку авіаційного удару зазнала Малинівка.
- На Оріхівському напрямку відбулося 6 бойових зіткнень, противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Щербаки, Степове, Новоданилівка та Роботине. 1 боєзіткнення триває.
- На Придніпровському напрямку відбулося 2 боєзіткнення.
- 37 бойових зіткнень на Курському напрямку.
"Орешник" нібито може з'явитися в Білорусі до кінця року
Держсекретар Ради безпеки заявив, що російські ракети "Орешник" нібито можуть з’явитися на території Білорусі до кінця 2025 року. Місця для розміщення вже визначено.
У Липецькій області Росії лунали вибухи
Росіяни скаржилися на атаку БпЛА в Липецькій області. Вибухи чули жителі міста Єлець.