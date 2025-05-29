Какая ситуация на фронте сегодня, а также о последствиях российских атак и новых военных преступлениях оккупантов, главных новостях 29 мая сообщает 24 Канал.
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Россия под атакой дронов: взрывы прогремели в Москве
Неизвестные беспилотники атаковали Россию. На взрывы жаловались жители Московской области, в частности, Одинцово, Звенигорода и Апрелевки.
В Петербурге горит завод по производству микроэлектроники
В Калининском районе Петербурга масштабный пожар. Возгорание произошло на территории завода радиоэлектроники и микросхем "Авангард".
Папа Римский отреагировал на массированные атаки по Украине
Папа Лев XIV вспомнил об Украине в конце общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. Понтифик призвал верующих молиться за мир.
В Сумах прогремели взрывы
На Сумщине прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о нескольких группах вражеских дронов курсом на Ромны.
Какая ситуация на фронте: сводка Генштаба
- С начала суток 28 мая произошло 197 боевых столкновений.
- 3 штурмовые действия врага были в районах Старицы, Волчанска и Красного Первого на Харьковском направлении.
- На Купянском направлении агрессор 8 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Загрызово и Зеленого Гая.
- На Лиманском направлении враг 24 раза атаковал, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Редкодуб, Колодязи, Надежда, Грековка и Серебрянского лесничества, а также в направлении населенных пунктов Карповка, Среднее, Новый Мир, Зеленая Долина. Продолжаются три боестолкновения.
- На Северском направлении наши воины успешно остановили 3 атаки в направлении населенных пунктов Верхнекаменское и Григорьевка.
- На Краматорском направлении Силы обороны остановили 15 вражеских попыток продвинуться вперед в направлении Маркового, Предтечиного и вблизи Часового Яра и Белой Горы.
- Враг 21 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Торецка, Дилиевки, Дружбы и в сторону Плещеевки и Александро-Калинового.
- На Покровском направлении агрессор совершил 52 штурмовые и наступательные действия. По предварительным подсчетам, украинские воины обезвредили 143 оккупантов, 97 из них – безвозвратно. Также уничтожили 7 единиц автомобильной техники, 5 мотоциклов и 16 БПЛА.
- На Новопавловском направлении защитники остановили 14 атак врага в районах населенных пунктов Константинополь, Багатир, Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле и в направлении Воскресенки и Одрадного. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Запорожье, Комар и Мирное.
- На Гуляйпольском направлении авиационному удару подверглась Малиновка.
- На Ореховском направлении произошло 6 боевых столкновений, противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное, Новоданиловка и Работино. 1 боестолкновение продолжается.
- На Приднепровском направлении произошло 2 боестолкновения.
- 37 боевых столкновений на Курском направлении.
"Орешник" якобы может появиться в Беларуси до конца года
Госсекретарь Совета безопасности заявил, что российские ракеты "Орешник" якобы могут появиться на территории Беларуси до конца 2025 года. Места для размещения уже определены.
В Липецкой области России раздавались взрывы
Россияне жаловались на атаку БПЛА в Липецкой области. Взрывы слышали жители города Елец.