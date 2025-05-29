Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Какие последствия вражеского обстрела Донецкой области

Российские военные атаковали Константиновку в Донецкой области. Спасатели рассказали о последствиях.

В результате вражеской атаки в пятиэтажке возник пожар, а повторный обстрел города привел к возгоранию разрушенных элементов конструкций нежилого здания и еще одного жилого дома.

Последствия российского обстрела Донецкой области: смотрите фото ГСЧС

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 56-летней женщины,

– сообщили в ГСЧС.

Там объяснили, что из-за обстрелов в городе повреждены 7 многоэтажек, 2 магазина и админздание.

За сутки российские захватчики 51 раз атаковали населенные пункты Донецкой области. Среди последствий атаки: