Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Вражеская атака на Донецкую область: есть пострадавшие

Атака произошла около 02:30. По данным спасателей, беспилотник попал в жилой дом, после чего вспыхнул пожар площадью 100 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать, однако частично разрушены квартиры с третьего по пятый этажи.

Находясь в квартире, получили телесные повреждения 40-летняя женщина и ее сын 16 лет. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы и отравление угарным газом. Пострадавшим оказана медицинская помощь,

– сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Последствия российской атаки по Белозерскому / Фото ГСЧС, Донецкой областной прокуратуры

По предварительным данным, под завалами могут оставаться еще два человека. На месте продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы. Прокуратура документирует последствия атаки со стороны агрессора как очередное преступление против гражданского населения.

Ранее сообщалось, что враг атаковал Константиновку. Известно о погибшей женщине и повреждения гражданской инфраструктуры. Всего за сутки россияне атаковали населенные пункты Донецкой области 51 раз.

Напомним, сегодня ночью снова продолжалась атака дронами-камикадзе. По данным ПС, за эту ночь враг запустил 90 БпЛА типа "Шахед" и 2 баллистические ракеты. Харьков пострадал больше всего. Там пострадало троллейбусное депо и более 30 многоэтажек. Известно о трех раненых.