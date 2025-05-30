Если в вашей области объявлена воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие. Где движутся вражеские беспилотники, следит 24 Канал.
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Где зафиксированы "Шахеды"
В каких областях звучит тревога: смотрите на карте
БпЛА есть на севере Черниговщины, на юге Одесской области и группа с Херсонщины курсом на Одессу.
БпЛА на севере Черниговщины.
Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА.
БпЛА изменили курс на запад.
Активность вражеских разведывательных БпЛА на севере Сумщины и Черниговщины. Возможна боевая работа.
БпЛА на границе Одесской и Николаевской областей курсом на север.
Группа БпЛА с Черного моря движется курсом на Николаевскую и Одесскую области.
Харьковщина – угроза применения врагом ударных БпЛА.