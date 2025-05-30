Если в вашей области объявлена воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие. Где движутся вражеские беспилотники, следит 24 Канал.

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Где зафиксированы "Шахеды"

В каких областях звучит тревога: смотрите на карте

23:57, 29 мая БпЛА есть на севере Черниговщины, на юге Одесской области и группа с Херсонщины курсом на Одессу.

23:38, 29 мая БпЛА на севере Черниговщины.

23:31, 29 мая Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА.

23:23, 29 мая БпЛА изменили курс на запад.

23:19, 29 мая Активность вражеских разведывательных БпЛА на севере Сумщины и Черниговщины. Возможна боевая работа.

23:09, 29 мая БпЛА на границе Одесской и Николаевской областей курсом на север.

23:03, 29 мая Группа БпЛА с Черного моря движется курсом на Николаевскую и Одесскую области.