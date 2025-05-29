В начале января 2025 года у Зеленского рассказали, что Россия запускает по Украине модернизированные "Шахеды" с увеличенной боевой частью и шрапнелью внутри, чтобы нанести большие потери среди гражданского населения, передает 24 Канал.

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Что известно

"Громадське" попросило ГУР рассказать детали о новых видах боевых частей в "Шахедах". Там уточнили, что одну из них изготавливают в России, а другую – в Иране. Обе имеют увеличенный вес со стандартных 50 до 90 килограммов.

Они имеют комбинированное кумулятивное, осколочное, фугасное действие. Российская еще и зажигательное действие.

В разведке подчеркнули, что эти дроны позволят врагу вызвать больше разрушений военной и гражданской инфраструктуры Украины и экономить свои запасы дорогостоящего высокоточного ракетного оружия.