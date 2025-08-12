Ночью 12 августа российская армия нанесла удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Во время перемещения к укрытиям группа военнослужащих попала под поражение кассетных боеприпасов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска.

Что известно об ударе по учебному подразделению?

Ночью 12 августа российские войска осуществили ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ.

Отмечается, что сразу после поступления сигнала "Ракетная опасность" личный состав оповестили должным образом. Но несмотря на принятые меры безопасности, во время перемещения в оборудованные укрытия и хранилища группа военных попала в зону поражения кассетных боеприпасов.

Известно об одном погибшем и 11-х раненых различной степени тяжести. Еще 12 военных обратилось за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс.

В Сухопутных войсках отметили, что на месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым бойцам оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь.