Уночі 12 серпня російська армія завдала удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Під час переміщення до укриттів група військовослужбовців потрапила під ураження касетних боєприпасів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська.

Що відомо про удар по навчальному підрозділу?

Вночі 12 серпня російські війська здійснили ракетний удар по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

Зазначається, що одразу після надходження сигналу "Ракетна небезпека" особовий склад сповістили належним чином. Але незважаючи на вжиті заходи безпеки, під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ група військових потрапила до зони ураження касетних боєприпасів.

Наразі відомо про одного загиблого та 11-х поранених різних ступенів тяжкості. Ще 12 військових звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес.

В Сухопутних військах зазначили, що на місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим бійцям оперативно надають всю необхідну медичну допомогу.