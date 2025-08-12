Про це пише 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

Що відомо про удар по території навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ?

Сьогодні вночі російські війська здійснили ракетний удар по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.

Оповіщення особового складу було здійснено належним чином одразу після надходження сигналу «Ракетна небезпека». Попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ, група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів. Відомо про одного загиблого та 11-х поранених різних ступенів тяжкості. Ще 12 військовослужбовців звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога.

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

З метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога.