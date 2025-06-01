Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська.

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Скільки людей загинуло і постраждало через атаку на підрозділ ЗСУ

У ніч проти 1 червня російська армія завдала ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

Станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених. Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога.

Військові наголошують: жодних шикувань чи масових зібрань під час тривоги не було. Після оголошення загрози більшість особового складу перебувала в укриттях.

Для з'ясування всіх обставин та причин втрат особового складу у Командуванні Сухопутних військ створено комісію та призначено службове розслідування.

Сухопутні війська наголосили, якщо до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб – винні будуть притягнуті до суворої відповідальності.