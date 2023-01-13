Путину все труднее контролировать свою левую руку: делает все, что хочет

Журналисты заметили, что российский диктатор Владимир Путин перед встречей с кремлевскими чиновниками не мог "унять" свою левую руку. Это подкрепляет слухи о том, что у главы вражеского государства серьезные проблемы со здоровьем.

Уже не первый год по сети распространяется информация о том, что у российского президента Путина целый букет болезней. Очевидно, у лидера враждебного государства есть бригада медиков, которые держат его в этом мире и не дают отправиться на концерт Кобзона.

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Левая рука Путина "одичала"

Журналисты одного из западных изданий заметили странное поведение Путина. Собственно, недавно президент России имел совещание со своими прихвостнями, в частности, с вице-премьером Денисом Мантуровым. Перед этой встречей левая рука диктатора вела себя "очень неконтролируемо". Ее он пытался унять другой рукой.

К сожалению, видео подтверждений этого в сети нет, однако и так уже никто не сомневается в том, что Путин болен.

Болезни Путина: что нужно знать

В СМИ упомянули, что в октябре прошлого года у Путина на тыльной стороне ладони были "следы", которые, вероятно, могли остаться после капельницы. Это свидетельствует, что глава России вынужден был прибегать к внутривенному лечению.

Осенью прошлого года авторитетные медики писали, что у российского президента, по-видимому, есть определенные психологические отклонения. В частности, он прибегает к патологической лжи – то есть "страдает" от мифомании. Это склонность к сообщению ложной информации и сочинению фантастических историй.

В то же время журналисты западных СМИ отмечали, что у лидера террористического государства, вероятно, может быть ранняя стадия болезни Паркинсона и рак поджелудочной железы.

Кроме того, начальник главного управления разведки Кирилл Буданов говорил еще весной 2022 года о том, что у российского диктатора рак.

Доподлинно ничего нельзя утверждать, однако очевидно, что такие сообщения не способствуют укреплению кремлевского режима. Конечно, президент враждебной страны пытается скрыть свои болячки, но рано или поздно ему и его террористическому государству придет конец.