Путіну все важче контролювати свою ліву руку: робить усе, що хоче

Журналісти помітили, що російський диктатор Владімір Путін перед зустріччю з кремлівськими чиновниками не міг "вгамувати" свою ліву руку. Це підкріплює чутки про те, що в глави ворожої держави серйозні проблеми зі здоров'ям.

Уже не перший рік мережею поширюється інформація про те, що у російського президента Путіна цілий букет хвороб. Очевидно, лідер ворожої держави має бригаду медиків, які тримають його на цьому світі та не дають відправитись на концерт Кобзона.

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Ліва рука Путіна "здичавіла"

Журналісти одного зі західних видань зауважили дивну поведінку Путіна. Власне, не так давно президент Росії мав нараду зі своїми посіпаками, зокрема, з віцепрем'єром Дєнісом Мантуровим. Перед цією зустріччю ліва рука диктатора поводилась "дуже неконтрольовано". Її він намагався вгамувати іншою рукою.

На жаль, відеопідтверджень цього у мережі немає, проте і так уже ніхто не сумнівається у тому, що Путін хворий.

Хвороби Путіна: що потрібно знати

У ЗМІ згадали, що у жовтні минулого року в Путіна на тильній стороні долоні були "сліди", які, ймовірно, могли залишитися після крапельниці. Це свідчить про те, що глава Росії змушений був вдаватися до внутрішньовенного лікування.

Восени минулого року авторитетні медики писали про те, що у російського президента, очевидно, є певні психологічні відхилення. Зокрема, він вдається до патологічної брехні – тобто "страждає" від міфоманії. Це схильність до повідомлення хибної інформації та вигадування фантастичних історій.

Водночас журналісти західних медіа зазначали, що у лідера терористичної держави, ймовірно, може бути рання стадія хвороби Паркінсона і рак підшлункової залози.

Окрім того, начальник головного управління розвідки Кирило Буданов говорив ще весною 2022 року про те, що у російського диктатора рак.

Достеменно нічого не можна стверджувати, однак, очевидно, що такі повідомлення не сприяють укріпленню кремлівського режиму. Звісно, що президент ворожої країни намагається приховати свої болячки, але рано чи пізно йому та його терористичній державі настане кінець.