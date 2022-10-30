Історія хвороби

Причиною розладу може бути депривація (неможливість задовольнити потреби) у ранньому віці. Подорослішавши, хворі схильні до наслідування, прагнення ідентифікувати себе з кимось із оточення, порушення самооцінки.

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Пацієнт почувається комфортно лише у хворобливому стані, який він сам собі вигадує. Наприклад, пишучи історії про катастрофи, перебування в заручниках, перебування в зоні бойових дій, перенесені тортури і катування.

Коли їм не вірять, пацієнти вступають у конфлікт. Звинувачують медперсонал у некомпетентності та злому намірі, погрожують подати до суду. А у разі викриття терміново виписуються з відділення, щоб одразу спробувати лягти в якесь інше.

Хворі задовольняються, лише якщо почуваються у якості пацієнта чи коли відчувають хворобливі переживання. Спростувати їх хибні уявлення неможливо. Ідентифікацію себе з нормальною здоровою людиною вони більше не приймають.

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Кремлівський пацієнт

Хлопчик Вова у ранньому віці зазнав депривації. Ріс у бідній родині, був гнаний сусідськими хлопчаками. Не мав змоги задовольнити стандартні потреби. Виріс класичним міфоманом із усіма ознаками цієї хвороби. Постійно бреше і вигадує історії на підтвердження своєї значимості. Прагне ідентифікувати себе то з князем Володимиром, то з Петром I. У разі викриття сипле погрозами, звинувачуючи інших у некомпетентності та злому намірі.

Комфортно почувається тільки у вигаданому світі, повному катастроф, заручників, бойових дій, тортур та катувань. Спростувати його хибні уявлення неможливо. Ідентифікацію себе з нормальною здоровою людиною він більше не приймає.

Волею долі його занесло у політику. При цьому першою виборною посадою Владіміра стала одразу посада президента. Свою міфоманію він поширив цілу країну. Тепер увесь світ спостерігає за перебігом хвороби та чекає на прихід санітарів.

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