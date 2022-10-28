Путин теряет связь с реальностью: психотерапевт заявил о прогрессе болезни диктатора

По поведению русского диктатора можно определить, что у него проблемы с психикой и его болезнь в дальнейшем прогрессирует. Путин теряет связь с реальностью и имеет признаки бреда.

Это расстройство, связанное с нарушением как когнитивных, так и эмоциональных состояний. Кроме того, у главы Кремля есть проблемы с поведением. Об этом 24 каналу рассказал психолог и директор Национального института доказательной психотерапии Спартак Суббота.

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Болезнь Путина уже не лечится

Мы можем видеть, что у него это проявляется уже и на поведенческом уровне. То есть, это уже не обратный процесс, а односторонняя проблема. И это уже даже не лечится, потому что имеет психиатрические проявления,

– заметил Суббота.

Так, у российского диктатора бред проявляется в том виде, что он считает себя якобы "обладателем великой паствы" и может решать судьбу миллионов людей.

Болезнь может быть связана с возрастом

Более того, у Путина абсолютно отсутствует критика. Он не способен понять, что допускает базовые ошибки в том, что говорит несколько минут.

В начале он может говорить одно, а буквально через несколько минут дает совсем другую информацию и изменяет контекст. Это в большинстве случаев проявляется у людей, имеющих нейродегенеративные расстройства – обычно это заболевание пожилых людей.

– сообщил психолог.

По его словам, у российского диктатора много бреда и проблем с когнитивной сферой. Он даже не может логически мыслить. Даже когда его товарищи пытаются что-то подсказать – это уже бессмысленно.

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