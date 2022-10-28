Путин теряет связь с реальностью: психотерапевт заявил о прогрессе болезни диктатора
По поведению русского диктатора можно определить, что у него проблемы с психикой и его болезнь в дальнейшем прогрессирует. Путин теряет связь с реальностью и имеет признаки бреда.
Это расстройство, связанное с нарушением как когнитивных, так и эмоциональных состояний. Кроме того, у главы Кремля есть проблемы с поведением. Об этом 24 каналу рассказал психолог и директор Национального института доказательной психотерапии Спартак Суббота.
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Болезнь Путина уже не лечится
Мы можем видеть, что у него это проявляется уже и на поведенческом уровне. То есть, это уже не обратный процесс, а односторонняя проблема. И это уже даже не лечится, потому что имеет психиатрические проявления,
– заметил Суббота.
Так, у российского диктатора бред проявляется в том виде, что он считает себя якобы "обладателем великой паствы" и может решать судьбу миллионов людей.
Болезнь может быть связана с возрастом
Более того, у Путина абсолютно отсутствует критика. Он не способен понять, что допускает базовые ошибки в том, что говорит несколько минут.
В начале он может говорить одно, а буквально через несколько минут дает совсем другую информацию и изменяет контекст. Это в большинстве случаев проявляется у людей, имеющих нейродегенеративные расстройства – обычно это заболевание пожилых людей.
– сообщил психолог.
По его словам, у российского диктатора много бреда и проблем с когнитивной сферой. Он даже не может логически мыслить. Даже когда его товарищи пытаются что-то подсказать – это уже бессмысленно.
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Бессмысленные заявления Путина: последние новости
- 27 октября российский диктатор выступил с речью на сессии международного дискуссионного клуба Валдай. Он обвинил Запад в обострении войны в Украине, разжигании конфликтов на Тайване и других регионах, в продовольственном кризисе, а также разрушении газопроводов "Северный поток".
- Кроме того, Путин в очередной раз назвал "антигосударственным переворотом" Евромайдан, в результате которого свергли пророссийские власти. В то же время признал, что у его приспешника Виктора Януковича не было шансов снова стать президентом в 2014 году.
- Глава Кремля не устает кричать о том, сто якобы Украина планирует применить "грязную бомбу". Он отметил, что лично поручил министру обороны Сергею Шойгу позвонить начальникам оборонных ведомств нескольких стран и попытаться убедить их в вымышленной Россией провокации.
- Путин пожаловался на бедное детство и заявил, что выступает за равноправие. И несмотря на наличие "дворца" под Геленджиком, заявил, что он якобы "человек из низов".