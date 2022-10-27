Путин, несмотря на наличие "дворца" под Геленджиком, заявил, что он якобы "человек из низов". Диктатор заявил, что выступает за равноправие, передает 24 канал.

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Путин пожаловался на бедное детство

Глава Кремля наговорил, что его отец работал мастером, а мать няней и ночным сторожем.

Я всегда очень тонко чувствую пульс того, чем живет рядовой человек,

– сказал Путин.

Далее он начал утверждать, что выступает за равноправные отношения с учетом интересов всех людей, а не только "золотого миллиарда". Цинизм такой риторики состоит в том, что диктатор действительно посылает таких "рядовых" людей на смерть в Украину, заставляя их воевать за кремлевские желания.

Абсурд на выступлении Путина: главное

Путин обвинил Запад во всех бедах мира: в обострении войны в Украине, разжигании конфликтов на Тайване, продовольственном кризисе, а также разрушении "Северного потока".

Не обошлось без гомофобных заявлений о ЛГБТ и рассказах о "традиционных ценностях".

Кроме того, диктатор заявил, что США и Запад дискредитировали доллар и украли российские резервы. Впрочем, после подобных обвинений Путин попросил Запад "жить дружно".

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