Путин, несмотря на наличие "дворца" под Геленджиком, заявил, что он якобы "человек из низов". Диктатор заявил, что выступает за равноправие, передает 24 канал.
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Путин пожаловался на бедное детство
Глава Кремля наговорил, что его отец работал мастером, а мать няней и ночным сторожем.
Я всегда очень тонко чувствую пульс того, чем живет рядовой человек,
– сказал Путин.
Далее он начал утверждать, что выступает за равноправные отношения с учетом интересов всех людей, а не только "золотого миллиарда". Цинизм такой риторики состоит в том, что диктатор действительно посылает таких "рядовых" людей на смерть в Украину, заставляя их воевать за кремлевские желания.
Абсурд на выступлении Путина: главное
- Путин обвинил Запад во всех бедах мира: в обострении войны в Украине, разжигании конфликтов на Тайване, продовольственном кризисе, а также разрушении "Северного потока".
- Не обошлось без гомофобных заявлений о ЛГБТ и рассказах о "традиционных ценностях".
- Кроме того, диктатор заявил, что США и Запад дискредитировали доллар и украли российские резервы. Впрочем, после подобных обвинений Путин попросил Запад "жить дружно".
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