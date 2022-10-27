Путін, попри наявність "палацу" під Геленджеком, заявив, що він нібито "людина з низів". Диктатор заявив, що виступає за рівноправ'я, передає 24 канал.
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Путін пожалівся на бідне дитинство
Очільник Кремля наговорив, що його батько працював майстром, а матір нянею та нічним сторожем.
Я завжди дуже тонко відчуваю пульс того, чим живе пересічна людина,
– сказав Путін.
Далі він почав стверджувати, що виступає за рівноправні відносини з урахуванням інтересів усіх людей, а не лише "золотого мільярда". Цинізм такої риторики полягає у тому, що диктатор насправді посилає таких "пересічних" людей на смерть в Україну, змушуючи їх воювати за кремлівські бажання.
Абсурд на виступі Путіна: головне
- Путін звинуватив Захід у всіх бідах світу: у загостренні війни в Україні, розпалюванні конфліктів на Тайвані, продовольчій кризі, а також руйнуванні "Північного потоку".
- Не обійшлось без гомофобних заяв про ЛГБТ та розповідей про "традиційні цінності".
- Крім того, диктатор заявив, нібито США та Захід дискредитували долар та вкрали російські резерви. Втім, після таких звинувачень Путін попросив Захід "жити дружно".
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