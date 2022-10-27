Путін, попри наявність "палацу" під Геленджеком, заявив, що він нібито "людина з низів". Диктатор заявив, що виступає за рівноправ'я, передає 24 канал.

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Путін пожалівся на бідне дитинство

Очільник Кремля наговорив, що його батько працював майстром, а матір нянею та нічним сторожем.

Я завжди дуже тонко відчуваю пульс того, чим живе пересічна людина,

– сказав Путін.

Далі він почав стверджувати, що виступає за рівноправні відносини з урахуванням інтересів усіх людей, а не лише "золотого мільярда". Цинізм такої риторики полягає у тому, що диктатор насправді посилає таких "пересічних" людей на смерть в Україну, змушуючи їх воювати за кремлівські бажання.

Абсурд на виступі Путіна: головне

Путін звинуватив Захід у всіх бідах світу: у загостренні війни в Україні, розпалюванні конфліктів на Тайвані, продовольчій кризі, а також руйнуванні "Північного потоку".

Не обійшлось без гомофобних заяв про ЛГБТ та розповідей про "традиційні цінності".

Крім того, диктатор заявив, нібито США та Захід дискредитували долар та вкрали російські резерви. Втім, після таких звинувачень Путін попросив Захід "жити дружно".

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