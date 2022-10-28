Путін втрачає зв'язок з реальністю: психотерапевт заявив про прогрес хвороби диктатора
За поведінкою російського диктатора можна визначити, що він має проблеми з психікою і його хвороба надалі прогресує. Так, Путін втрачає зв'язок з реальністю та має ознаки маячення.
Це розлад, пов'язаний з порушенням як когнітивних, так і емоційних станів. Крім того, в очільника Кремля є проблеми з поведінкою. Про це 24 каналу розповів психолог та директор Національного інституту доказової психотерапії Спартак Суббота.
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Хвороба Путіна вже не лікується
Ми можемо бачити, що в нього це проявляється вже й на поведінковому рівні. Тобто це вже не відворотний процес, а одностороння проблема. І це вже навіть не лікується, тому що має психіатричні прояви,
– зауважив Суббота.
Так, у російського диктатора маячення проявляється в тому вигляді, що він вважає себе нібито "володарем великої пастви" і може вирішувати долю мільйонів людей.
Хвороба може бути пов'язана з віком
Ба більше, у Путіна абсолютно відсутня критика. Він не здатен зрозуміти, що допускає базові помилки в тому, що говорить протягом кількох хвилин.
На початку він може казати одне, а буквально через кілька хвилин дає зовсім іншу інформацію та змінює контекст. Це здебільшого проявляється у людей, які мають нейродегенеративні розлади – зазвичай це захворювання літніх людей,
– повідомив психолог.
За його словами, російський диктатор має багато маячення та проблем з когнітивною сферою. Він не може навіть логічно мислити. Навіть коли його "товариші" намагаються щось підказати – це вже безсенсовно.
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Безглузді заяви Путіна: останні новини
- 27 жовтня російський диктатор виступив з промовою на сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай". Він звинуватив Захід у загостренні війни в Україні, розпалюванні конфліктів на Тайвані та в інших регіонах, у продовольчій кризі, а також руйнуванні газопроводів "Північний потік".
- Крім того, Путін вкотре назвав "антидержавним переворотом" Євромайдан, внаслідок якого повалили проросійську владу. Водночас визнав, що його посіпака Віктор Янукович не мав шансів знову стати президентом у 2014 році.
- Очільник Кремля не втомлюється горланити нібито Україна планує застосувати "брудну бомбу". Він зауважив, що особисто доручив міністру оборони Сєргєю Шойгу зателефонувати до начальників оборонних відомств кількох країн та спробувати переконати їх у вигаданій Росією провокації.
- Путін пожалівся на бідне дитинство та заявив, що виступає за рівноправ'я. І попри наявність "палацу" під Геленджиком, заявив, що він нібито "людина з низів".