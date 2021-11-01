"Больше просто некуда обратиться": кто лечит жителей "забытых" поселков Донбасса

Тысячи украинцев, проживающих возле линии соприкосновения на Донбассе, оказались фактически "отрезанными" от мира. В этих условиях, пожалуй, труднее всего одиноким пенсионерам, которые остались наедине со своими проблемами – без медицинской и социальной поддержки. Рассказываем, кто все же приходит людям на помощь и как сегодня обстоит ситуация с доступом к медуслугам в регионе.

"Понимаю, что люди остались одинокие, без детей, без помощи. Поэтому, хоть у меня каждый день четко зафиксировано 4 человека, но, если кому-то дополнительно нужно, – я к нему все равно подъеду. Пускай это больше времени у меня займет", – рассказывает Зоя Ивановна Гончарова.

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Зоя Ивановна – домедицинская сестра / Фото 24 канала

По профессии она – фельдшер, раньше работала медсестрой в амбулатории. Женщина оказывает помощь жителям поселков Донбасса благодаря финансированию ЕС через программу солидарности COVID-19 для Восточного партнерства.

Программа солидарности COVID-19 для Восточного партнерства Направлена на смягчение последствий COVID-19, а также – улучшение социально-экономического положения уязвимых групп в Армении, Грузии, Молдове и Украине. Программа реализуется организацией "People in Need" (Нуждающиеся люди) в партнерстве с Нидерландским Хельсинкским комитетом (NHC) и AFEW International (AFEW) совместно с Красным Крестом.

В села Попаснянского и Новоайдарского районов Луганской области с начала года приезжают мобильные медицинские бригады Общества Красного Креста Украины – врач и медсестра. Также, благодаря проекту ЕС, постоянно заботится о людях домедицинская сестра, – это и есть одна из наших героинь – Зоя Ивановна. Именно в ее обязанности входит как контроль лечения людей преклонного возраста, так и помощь им по хозяйству.

Помощь в этом затронутом конфликтом регионе – очень нужна / Фото 24 канала

"Ангел-хранитель" для одиноких стариков

Сейчас рабочий день женщины начинается со звонков ее подопечных, пожилых жителей Трехизбенки (Луганская область), которые задают вопросы о лечении или же просят привезти кое-какие продукты из местного магазина.

Всего она работает с 20 пенсионерами – по 4 обязательных визита в день. Но, говорит, в случае "внеплановых" просьб не отказывает никогда.

Больше этим людям обратиться не к кому / Фото 24 канала

Просьбы бывают самые разные: от необходимости подмести пол до стрижки или помощи при готовке обеда. Хоть и официально проект считается 65+, по факту самым молодым подопечным Зои Ивановны – по 70 лет. А в основном люди от 85 до 92 лет.

Вот представьте: лежачий человек, который сам себя не обслуживает. Тяжело им иногда даже по комнате ходить. Бывает, что сегодня себя нормально чувствует, а завтра приходишь – он уже лежит, даже голову поднять не может,

– объясняет ситуацию домедицинская сестра.

Регулярно Зоя Ивановна привозит пенсионерам продукты из магазина и нужные лекарства, оплачивает коммуналку. Помимо этого обязательно – контроль лечения и непосредственно медицинские услуги: измерение температуры и давления, проверка сатурации, контроль уровня сахара.

Если есть подозрения серьезной проблемы – всегда на связи доктор мобильной бригады Красного Креста, которая по телефону дает свои рекомендации и принимает решение, что с пациентом делать дальше.

Мобильная бригада ездит по разным поселкам / Фото 24 канала

Мобильная связь в поселке есть не всегда – бывают сбои. Но местные знают возвышенности, куда можно пойти и "поймать" сигнал в случаях необходимости, как, например, вызов доктора.

Из основных трудностей Зоя Ивановна отмечает все же транспортные – ее подопечные живут в разных частях поселка, а асфальтированные дороги есть далеко не везде. В хорошую погоду она ездит к ним на велосипеде, в иных случаях приходится много километров ходить пешком по грязи.

Разрушенные поселки Луганщины / Фото 24 канала

А вот с общением в быту зачастую проблем не возникает: "Я умею ладить со стариками. По всем вопросам мы всегда приходим к консенсусу (смеется, – ред). Хотя, бывает, по два-три раза надо сходить в магазин – человек забывает что-то заказать. Но ведь он старенький, я не сержусь совсем".

Как работают мобильные медицинские бригады Красного Креста

Возле линии соприкосновения предусмотрен выезд медиков в отдаленные населенные пункты 4 раза в месяц – по субботам. Всего медицинская группа, доктор Татьяна Манина и медсестра Татьяна Гоцман поочередно посещают 5 сел. Среди них – Кряковка Новоайдарского района.

Врач мобильной бригады Татьяна Манина / Фото 24 канала

Здесь вместо медпункта – здание бывшего магазина в самом центре. Единственную комнату с уцелевшими окнами оборудовали специально под такие встречи. Ее отапливают дровами, а электричество "одалживают" у людей, живущих по соседству.

Стены украшены детскими рисунками, рукописными философскими цитатами и большим ватманом с фотографиями приемов врачей.

Среди рабочих документов и папок – "Книга отзывов и предложений", где пациенты оставляют обратную связь, в частности, слова благодарности медикам / Фото 24 канала

Последняя запись в этой тетрадке подписана четырьмя пенсионерами из села Колядовка. Люди называют Татьяну Манину “доктором от бога, к которой можно обратиться в любую минуту – круглосуточно”. Также отмечают “доброту и чуткое отношение к пациентам” со стороны медсестры Татьяны Гоцман.

Татьяна Гоцман много работает с пенсионерами / Фото 24 канала

К приезду мобильной бригады на лавочках у входа собирается небольшая очередь из местных пенсионеров, желающих получить консультацию доктора и в целом проверить здоровье. Количество пациентов зависит от эпидситуации в регионе: во время карантина приглашают не больше 10 человек, в нормальном порядке – до 25. Акцент – на людях пожилого возраста, которым тяжело добраться до центральной амбулатории.

Люди в ожидания приема / Фото 24 канала

По словам доктора Татьяны Маниной, наиболее часто местных жителей беспокоят заболевания сердечно-сосудистой системы. В целом же обращаются с самыми разными проблемами. Тут им измеряют температуру, давление, уровень глюкозы в крови и сатурацию, есть возможность сделать электрокардиограмму и УЗИ. Медики также контролируют состояние больных с COVID-19 – как в острый, так и в отдаленный период (постковидный синдром сохраняется до 6 месяцев, – ред).

Людям поставляют крайне необходимые медикаменты: для снижения артериального давления, лечения бронхиальной астмы, сахарного диабета / Фото 24 канала

Одна из пациенток, 64-летняя Валентина Профатилова из Кряковки, рассказывает: за прием успела сделать кардиограмму и измерить давление. У женщины – гипертония и время от времени беспокоит сердце.

"Даже если нам надо сдать какие-то анализы – они могут забор крови делать и увезти в лабораторию. Проверяют сахар, назначают лечение… У нас здесь такая яма, что до Новоайдара очень дорого добираться. На наши пенсии часто туда на обследование не поездишь. Поэтому мы очень нуждаемся в этих врачах", – объясняет пенсионерка.

74-летняя Екатерина Кряковцева также прошла обследование и взяла медикаменты для тяжелобольного мужа. Он лично прийти на прием не в состоянии – инвалид 3-й группы, страдает сахарным диабетом и ходит с большим трудом. Женщина говорит, что сама обращается к медикам не так часто, а вот о проблемах мужа они знают очень хорошо и время от времени выезжают к нему на дом.

После приема, как правило, медицинская бригада осуществляет визиты к пациентам, которым тяжело передвигаться в силу возраста или болезни.

Пациентам измеряют жизненно важные показатели и, по результатам, доктор дает свои рекомендации или корректирует лечение / Фото 24 канала

"Иногда приезжаем на острое состояние у человека, например, после нарушения мозгового кровообращения. Не все хотят госпитализироваться, приходится сталкиваться с такими проблемами. При необходимости, можем связаться с семейным врачом, перенаправить на центральную амбулаторию", – рассказывает Татьяна Манина.

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Уже знакомая нам Зоя Гончарова контролирует соблюдение рекомендаций доктора после. Людям пожилого возраста иногда трудно ориентироваться в назначениях и медикаментах, а для достижения результата лечения важен как своевременный прием лекарств, так и правильная их дозировка.

Одна из "домашних" пациенток – 76-летняя Нина Коржавина из Калауса (часть Трехизбенки, – ред), с улыбкой встречает медицинскую бригаду на пороге своего дома. О приходе "гостей" ее громким лаем оповестил пес, который тут же успокоился, увидев хорошо знакомое лицо – Зою Ивановну.

Местные жители ждут помощи / Фото 24 канала

У меня есть хронические заболевания, да и мужа недавно похоронила. Тяжело все это,

– поделилась с нами Нина Коржавина, которая к тому же недавно перенесла инфаркт.

Но восстановилась, по словам врачей, довольно быстро и сейчас находится под контролем. Зоя Гончарова навещает ее раз в неделю – помогает по дому и "держит руку на пульсе". Медицинская бригада приезжает реже, по необходимости: делают ЭКГ, сравнивают показатели, дают рекомендации.

Местные жители очень ценят работу передвижных медицинских бригад, ведь непосредственно медучреждений во многих населенных пунктах нет вообще. К примеру, от Кряковки центральная амбулатория расположена на расстоянии 60 км, в Новоайдаре. Еще одна амбулатория, поменьше, есть в Трехизбенке – в 6 км от села.

Мария Ланина, инвалид 1 группы, рассказывает, что их семейный доктор живет в Муратово (около 17 км от Кряковки, – ред) и его один-два визита в неделю в трехизбенскую амбулаторию – действительно ближайшая помощь. Но и туда у жителей села "доступ очень ограничен" – из-за отсутствия транспорта. В других случаях врач, у которого две тысячи пациентов по всему району, выезжает только на экстренные вызовы.

"В Новоайдар сейчас по средам ходит социальный автобус. Иначе нужно нанимать машину – 170 гривен, если 4 человека едет. Не найдешь попутчиков – оплачиваешь сам 600 гривен", – объясняет Мария.

Что касается COVID-19, на стационарное лечение всех направляют именно в Новоайдар. Если же мобильная бригада на вызове заподозрила вирус, по словам медсестры Татьяны Гоцман, информацию сразу передают в ближайшую амбулаторию. Там больной сможет бесплатно сделать тест, или же, в тяжелых случаях, медики приезжают на дом.

Эта мобильная бригада – наше спасение,

– эти слова много раз повторяли разные пациенты.

Услышав отрывок разговора о том, что срок проекта истекает в конце декабря этого года, пациенты, ожидающие прием в импровизированном медпункте Кряковки, всполошились:

"Может, продлят ведь... Мы только им и живем. Нам надо, чтоб они были, по-любому. Потому что без них нам тогда "труба" вообще тут", – объясняет 65-летняя Любовь Долматова.

Любовь Долматова, 65 лет, Кряковка / Фото 24 канала

Женщина добавляет – больше просто некуда обратиться, в их ситуации это как "палочка-выручалочка". Даже по телефону врач отвечает в любое время – консультирует, подсказывает, что делать. Но и на личный прием Любовь Ивановна приходит регулярно: зимой она тяжело переболела COVID-19, сейчас же постоянно контролирует сатурацию, делает кардиограмму.

"Они и УЗИ делают, и кардиограмму – все делают, если надо. Даже на холестерин и гормоны берут кровь, если заказываешь. Я сдавала летом – транспортировали до лаборатории в специальных боксах. Чтобы человек не ехал туда, не тратил деньги. Потому что это – очень далеко и накладно", – добавляет жительница Кряковки.

Обычный день медиков / Фото 24 канала

По словам доктора Татьяны Маниной, проект нужен прежде всего потому, что медицина становится более доступной. Люди имеют возможность контролировать свое давление, свои показатели по кардиограмме. Нет необходимости ехать в центральную амбулаторию, при этом всегда есть обратная связь даже в телефонном режиме.

Но одной из самых важных целей проекта является все же поддержка людей преклонного возраста, которые остались наедине со своими проблемами.