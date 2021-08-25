На пути к мечте
В последний год обучения в школе Ева даже заняла 3-е место на международном этапе в Малой Академии Наук, что добавило ей 10 баллов к внешнему независимому оцениванию.
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Она окончила школу с серебряной медалью и мечтала продолжить обучение в университете за границей.
Ева Степанова знала, к чему стремится / Фото 24 канал, Алина Туришин
Я меняла направления, но цель оставалась одна и та же. Поэтому в конце 11-го класса я знала, что мне нужно образование и база, которая поможет мне поступить в университет,
– рассказывает Ева.
Поначалу казалось, что эти мечты никогда не сбудутся – учеба за границей стоит дорого да и родители были не в восторге от идеи отпускать Еву в другую страну одну. Однажды, когда она была в украинском летнем лагере, от друзей она узнала о школе в Грузии и решила рискнуть. Поступить было не так сложно.
Ева Степанова возле школы в которой училась в Харькове / Фото 24 канал, Алина Туришин
Заполнение анкеты и отбор
Базовые знания английского понадобились Еве, чтобы заполнить анкету на отбор в школу, где нужно было указать данные об оценках в школе и состоянии здоровья.
Когда Ева сдавала ВНО по математике в Украине ей пришло уведомление, что она получила от Европейского Союза полную стипендию на обучение в Европейской школе Восточного партнерства в Грузии. Какое же это было облегчение, вспоминает девушка, ведь мечта учиться за границей – осуществится.
Ева Степанова / Фото 24 канал, Алина Туришин
Однако, Еву впереди ожидал еще серьезный разговор с родителями. Они не знали о том, что дочь ездила в Киев на тестирование и прошла отбор в школу.
Родителям я сказала, что еду смотреть ВУЗ для поступления, а на самом деле я поехала для того, чтобы написать во втором этапе отбора в европейскую школу Восточного партнерства тест. Поэтому меня ожидал непростой разговор с ними, чтобы объяснить, что это за школа и почему я туда хочу. Это было чудесное стечение обстоятельств, я не верила в происходящее,
– вспоминает девушка.
Ева Степанова с матерью Светланой / Фото 24 канал, Алина Туришин
Доверие открывает возможности
Сложно было убедить родителей согласиться и отпустить Еву на два года в Тбилиси. Мать девушки – Светлана Степанова о школе Восточного партнерства впервые услышала от дочери и сказала категорическое: "Нет, тебе нет 18 и я тебе ничего не подпишу".
Ева Степанова с матерью Светланой / Фото 24 канал, Алина Туришин
Однако, Ева не сдавалась и убедила мать подумать.
Мне казалось, что учиться там после школы – нерационально. Ева стала со мной спорить. Я сказала, дай мне время, чтобы изучить этот вопрос. Потом я нашла информацию о самой системе образования, а также переговорила с компанией, которая помогает в оформлении документов для отправки детей за границу. Одна девушка оттуда мне подтвердила, что такая школа есть, она слышала о ней. Тогда и у меня доверия стало больше,
– рассказывает мать Евы.
Ева Степанова с матерью Светланой / Фото 24 канал, Алина Туришин
По словам Светланы Степановой, Грузия – красивая страна. Однако, по сравнению с Украиной, там другая ментальность, обычаи, кухня. Однако, Еву поддержал отец, и они вместе убедили мать.
Взвесив все "да" и "против", я поняла, что это дает большие возможности. А отец Евы поддерживал ее сначала и говорил: “Она лучше нас знает. Если она хочет – надо ей разрешить,
– говорит мать девушки.
Ева Степанова с матерью Светланой / Фото 24 канал, Алина Туришин
Обучение в школе в Грузии
Учеба прошла замечательно – зря мама волновалась. Ева представляла, как будет много путешествовать и ездить в разные места Грузии, узнавать о культуре и истории. Однако, к сожалению, пандемия коронавируса этому помешала.
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Обучение в школе в Грузии, по словам девушки, также "совсем не сравнимо с тем, что в Украине" из-за нагрузки. Ведь были такие дни, когда приходилось заниматься и учиться до ночи.
Ева Степанова / Фото 24 канал, Алина Туришин
В школе не отчисляют за низкую успеваемость, но все студенты, получившие стипендии, имели четкие цели на будущее. Поэтому Ева посвящала учебе все свое время.
Английский язык и система обучения как в американских университетах мне гораздо ближе. Собственно, я шла и понимала, что я должна получить высокую оценку, чтобы быть конкурентоспособной во время отбора в университет. Поэтому у меня была большая мотивация – получить максимум из того, что я могу. Кроме того, студенты вокруг были максимально мотивированы. Ты постоянно находился в окружении людей, которые делают больше, чем надо и которые прыгают выше планки. И это также постоянно вдохновляло, чтобы показать высокие результаты,
– говорит Ева Степанова.
Ева Степанова / Фото 24 канал, Алина Туришин
Что дало обучение в школе?
Школа в Грузии помогла не просто в углубленном изучении английского языка, а раскрыла потенциал в сфере образования. Школа уникальна и тем, что в ней преподают шесть предметов, а не двенадцать, как в традиционной украинской. Именно это помогло сконцентрироваться на программе каждого предмета, вспоминает Ева.
Например, никогда бы не поверила, что мне настолько сильно нравится экономика как предмет. Я открыла для себя много новых знаний и навыков. Например, я никогда не писала критическое эссе. Такие вещи мы не делали в Украине, а это действительно интересно и полезно,
– говорит девушка.
Ева Степанова / Фото 24 канал, Алина Туришин
Грузинская школа подготовила Еву к задачам и типу обучения, которое будет в США. Международный диплом о среднем образовании (IB Diploma), который она получила в школе, высоко ценится в американских университетах.
Международный диплом о среднем образовании / Фото – 24 канал, Алина Туришин
В конце 10-го класса девушка начала интересоваться экологией и приняла участие в обмене студентами в Германии. Эта программа была направлена на защиту экологии в Харькове и Нюрнберге. Именно тогда Ева осознала, что хочет развиваться в этой сфере.
Однако, еще тогда поняла, что в Украине такой специальности, которая бы давала "максимально новые знания и возможность потом спокойно войти в профессию и делать что-то для защиты окружающей среды – нет". А школа в Грузии дала новые знания и возможность двигаться дальше.
Международный диплом о среднем образовании / Фото – 24 канал, Алина Туришин
Но главный результат порадовал всю семью – благодаря учебе в школе Ева получила шанс бесплатно учиться в престижном New York University Abu Dhabi в ОАЭ. Теперь она будет специалистом по экологии с международным дипломом.
Ева будет специалистом по экологии с международным дипломом / Фото – 24 канал, Алина Туришин
New York University Abu Dhabi
Ева поступила в университет, который находится в ОАЭ и уже планирует, как будет изучать историю, культуру, традиции и посещать храмы. Поступление в университет предусматривает также прохождение курса, где будут рассказывать о традициях и обычаях страны.
Ева говорит, что "человек – существо, которое умеет хорошо адаптироваться, поэтому ему совсем не страшно, даже наоборот". Она уверена, что именно стык с радикально другой культурой расширит кругозор и взгляд на мир. Ева считает, что не надо бояться, стоит искать возможности, которые можно использовать для лучшего образования.
Ева Степанова / Фото – 24 канал, Алина Туришин
Начиная с 8-го класса, говорит девушка, ученикам стоит как можно больше искать их в интернете. А также не бояться участвовать в различных лекциях, ходить на образовательные мероприятия, которые связаны с учебой. Там можно познакомиться с людьми, которые могут рассказать о разных программах.
Такого же мнения сейчас и мать Евы. Она говорит, что тем детям, которые хотят учиться за рубежом, родители должны максимально помогать и поддерживать. Конечно, добавляет женщина, ребенок едет за границу, поэтому следует понимать, что он отрывается от семьи и попадает в другую культуру. Однако, по мнению Светланы Степановой, если ребенок планирует получать образование за рубежом, то он должен свои знания привести к требованиям зарубежных университетов.
Эта статья была подготовлена в рамках проекта EU NEIGHBOURS east. Мнение, высказанное в статье, принадлежат исключительно автору.