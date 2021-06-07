Водоемы Киева: эксперимент

"Если бы мы знали, что проверить воду можно за считанные минуты, следили ли бы за качеством?" – такой вопрос мы задали себе, когда начинали готовиться к эксперименту. И ответ: "Да".

Оказалось, что купить экспресс-тест можно в интернете, сделав несколько кликов (стоимость колеблется от 200 до 500 гривен – 6-15 евро). Также часто его продают в зоомагазинах.

Вам потребуется:

купить тест;

погрузить в воду на 1 минуту;

проверить результаты по маркерам, указанным на баночке.



Простой способ проверить качество воды / Фото 24 канал, Алина Туришин

Где мы проверяли воду и почему (идеи для читателей):

Днепр (главная река Киева)

озеро на Оболони (любимое место отдыха летом)

бювет (место, где киевляне массово набирают воду).

Журналисты сайта 24 канала обратились в Государственное агентство водных ресурсов Украины и Межрегиональный офис защитных массивов Днепровских водохранилищ, чтобы провести проверку под наблюдением экспертов.



Эксперимент с речной водой / Фото 24 канал, Алина Туришин

Ведущий химик Государственного агентства водных ресурсов Украины Антон Бирюков отметил, что данный экспресс-тест может показать уровень нитратов и нитритов. Однако, более точно определить их концентрацию и концентрацию других соединений можно в лаборатории при полноценном анализе.

В почве, поверхностных и грунтовых водах всегда есть нитраты и нитриты, это обусловлено, как природными процессами круговорота азота в природе, так и техногенным воздействием.

По словам Бирюкова, для того, чтобы проверить качество в лаборатории, необходимо отобрать воду с сохранившимися свойствами. То есть, вода должна быть свежей.

Ведущие химики говорят, что концентрация различных соединений в воде, как показывает практика – незначительна. Однако, если экспресс-тест покажет яркий цвет, это будет свидетельствовать о том, что есть загрязнение.



Жители спальных районов Киева часто отдыхают на озерах / Фото 24 канал, Алина Туришин

Каковы результаты?

Вода из трех точек, где мы проводили эксперимент, в целом оказалась пригодной к использованию и питью. То есть нитраты и нитриты в данных водоемах в пределах нормы, что составляет до 10 мг на 1 л.

Но важно отметить, что когда превышение зафиксировано, воду не рекомендуется пить и лучше не использовать ее для гигиенических процедур.

Детали:

Общая жесткость также в пределах нормы в трех точках.

Общая минерализация в Днепре и бювете – превышена, а в озере она в норме.

Кислотность (рН) нашей воды в бювете и Днепре в пределах нормы, в озере вода – меньше нормы, то есть более кислая.

Свободный хлор в Днепре – завышен, а в бювете и озере отсутствует.

Эксперты предупредили, что сравнивать экспресс-тесты с оборудованием не нужно, ведь лакмусовые бумажки – портативный метод, он имеет очень большую погрешность и неточности.



Использование экспресс-теста для проверки воды из бювета / Фото 24 канал, Алина Туришин

В данных тест-полосках есть 6 компонентов. В нашей лаборатории определяется около 15-18,

– объясняет Бирюков.



Антон Бирюков / Фото 24 канал, Алина Туришин

По словам Бирюкова, основными источниками загрязнения нитратами и нитритами являются удобрения, которые используются сельскохозяйственным сектором. А также предприятия, которые сбрасывают различные соединения в водоемы.

"Ими обрабатываются поля, затем идет дождь и эти вещества попадают в подземные воды. Из подземных вод они начинают "мигрировать" и где-то они откладываются или попадают в поверхностные воды, в том числе и в колодцы к людям. Также разные предприятия, которые используют различные соединения в своих потребностях и бессовестно сбрасывают их затем в поверхностные воды, выводят трубы и это все не регулируется. Веществ очень много, но в основном это пестициды из нашего агросектора", – добавил эксперт.



Эксперты советуют обращаться в лаборатории для детальной проверки / Фото 24 канал, Алина Туришин

Является ли безопасной вода в Украине?

Оксана Коноваленко, представительница "Водной инициативы плюс Европейского Союза для стран Восточного партнерства", говорит, что в Украине изменен подход к управлению водными ресурсами. На сегодня разработан документ "План управления речным бассейном Днепра".

Оксана Коноваленко отмечает, что основная причина загрязнения – это неочищенные сточные воды коммунальных предприятий и сельскохозяйственный сектор. В частности, пестициды, являются токсичными для животных и биологических жителей водоемов в Украине.

"Если мы сделаем определенные шаги и действия, ситуация не изменится мгновенно, но все со временем заработает. И главное – прекратить поступление загрязняющих веществ в природные воды. Лучшее и самое дорогое, что необходимо сделать – это улучшить состояние всех очистных сооружений: коммунальных и тех, которые вовлечены в процессе производства. Также надо определить количество веществ, которые могут вноситься на поля. Это позволит уменьшить количество негативных веществ, которые будут поступать в водоемы. Нашими специалистами разрабатываются сельскохозяйственные практики и правила, по которым нам надо научиться жить", – добавила Коноваленко.

EUWI+ Проект "Водная инициатива Европейского Союза плюс для стран Восточного партнерства" призван способствовать реформированию водной политики в шести странах Восточного партнерства: в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Главной целью является поддержка Украины в разработке Плана управления бассейном реки Днепр через помощь. В частности, проект направлен на оказание поддержки странам-партнерам в адаптации их национальной политики, приведение национального законодательства в соответствии с Водной рамочной директивой ЕС и другими многосторонними природоохранными соглашениями.

Как изменить ситуацию к лучшему?

В Европе одним из положительных примеров является улучшение экосостояния Рейна в Германии, который превратился из проблемного водоема в гордость страны. У Украины есть уникальный шанс облегчить ситуацию – местные специалисты, помощь ЕС и инициативность граждан могут изменить ситуацию к лучшему.

Ответственность за сокращение выбросов сегодня лежит на всем обществе и государстве. Чтобы найти решение и предотвратить последствия возможной экологической катастрофы, надо снизить уровень загрязнения и построить правильный диалог между всеми водопользователями.

В рамках своего Соглашения об ассоциации, подписанного с ЕС, Украина стремится разработать национальные рамки, чтобы сбалансировать человеческую деятельность с потребностями окружающей среды. В 2017 году Кабинет Министров Украины издал указ о подготовке планов управления бассейнами рек, ключевого инструмента управления ЕС для решения насущных экологических проблем, одновременно реагируя на беспокойство граждан.

Эта статья была подготовлена в рамках проекта EU NEIGHBOURS east. Мнение, высказанное в статье, принадлежат исключительно автору.