Активистка из Винницы Оксана Яцюк предложила идею создания групп самопомощи для противодействия злонамеренным информационным кампаниям в контексте пандемии COVID-19. Для их создания женщина использовала собственный опыт тренера по информационной безопасности и личный опыт.

Проект "COVID-19: устойчивость и развитие гражданского общества" является продолжением активной и продуктивной работы Информационного центра "Майдан Мониторинг", где Оксана Яцюк также является участницей. Начиная с 2014 года тренерская группа подготовила и провела более 100 лекций и тренингов по вопросам информационной безопасности, устойчивости к обманчивой и панической информации, навыков получения правдивой информации. Во время Школы Информационной Безопасности до ноября 2020 года были проведены также 140 тренингов в 15 областях Украины.

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Идея возникла во время приготовления варенья

С самого начала локдауна Оксана Яцюк начала активно писать сообщения в Facebook, где рассказывала об опасности паники, связанной с информационным вызовом.

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Некоторые из этих текстов стали основой интерактивного тренинга проекта.

Я начала писать сообщения в Facebook и объяснять, но сколько этих сообщений должны прочитать люди, чтобы наконец понять, что не надо распространять все то, что они распространяют?

– вспоминает активистка из Винницы.

Идея создания групп самопомощи у Оксаны Яцюк возникла совершенно случайно, когда женщина на собственном опыте столкнулась со страхами людей перед пандемией коронавируса.



Оксана Яцюк / Фото EU NEIGHBOURS east

"Мы бежали в глухую деревню, потому что в городе был карантин. Не было известно, что же будет дальше. В том селе, фактически, не было интернета и людей. Прямо на улице в саду как-то я разводила огонь и в кастрюле варила варенье. И пока я варила, ко мне время от времени приходили соседи и рассказывали, какие новости там ходят по окрестностям о коронавирусе. И они мне там такое рассказывали! Но поразило меня то, что абсолютное большинство было уверено, что коронавирус был придуман. Это был какой-то "инсайд над вареньем", я думала о том, как с нашей деятельности перейти на более высокий уровень – для нужд большего количества людей", – рассказала Яцюк.

Когда мы делаем различные мониторинги, то это могут прочитать государственные служащие и журналисты, а как сделать так, чтобы большинство людей могли приобщиться к этой сфере создания пространства информационной безопасности в своих общинах и чтобы это было доступно им?

– вспоминает она.

Оксана Яцюк вспоминает, что решила создать группы самопомощи, ведь уже имела подобный опыт с людьми перед началом карантина.



То самое варенье / Фото EU NEIGHBOURS east

Как получить грант для своего проекта и поверить в свои силы

По словам активистки, грант увидела организация "Майдан Мониторинг". "Сам проект готовила команда Школы информационной безопасности, а я подала идею проекту на конкурс Черноморского фонда", – рассказала активистка.

Важно Кто первым начал заливать фейки про COVID-19 в уши украинцев

Уникальное видение активистки из Винницы на работу с массами в кризисный для всех период помог получить грант от ERIM (Equal Rights and Independent Media) и воплотить идею в жизнь. Оксане Яцюк получилось не просто выстроить "сетку групп самопомощи" в разных уголках Украины, но и активизировать людей, которые занимаются проблемами информационной безопасности, работают в своих общинах и готовы к совместным действиям. Проект групп самопомощи заработал уже осенью 2020 года. Его цель – привлечь людей к созданию пространства информационной безопасности в своих общинах, останавливать распространение панической информации и способствовать просвещению. В рамках проекта Оксана Яцюк провела Школу информационной безопасности, в которой учились все желающие организовать группы. Ею проводятся также вебинары, где консультационно поддерживаются группы информационной самопомощи. Сегодня также продолжается работа над созданием пособия с советами.

Мы часто видели в фильмах, когда ветераны войны в таких группах делятся тем, как чувствуют себя и какие у них есть проблемы. Я подумала, что подобное можно создать и по информационной безопасности. Это будет той самопомощью, где люди будут равными и смогут поделиться своими тревогами и получить от других участников поддержку,

– рассказала Яцюк.

Сегодня, обучение для создания групп самопомощи прошли уже 48 человек; создано 19 групп самопомощи против инфодемии: педагогические, молодежные, кружки, группа микрорайон, закрытые группы в соцсетях. Кроме того, проведено 20 вебинаров на тему: "Организация групп самопомощи для выживания во время инфодемии". В школе информационной безопасности онлайн приняли участие люди из разных регионов Украины: предприниматели, учителя, журналисты, молодежь, люди старшего возраста.



Женщина помогает людям пережить эпидемию и не стать жертвой фейков / Фото EU NEIGHBOURS east

Чем вредна дезинформация и как перестать верить в ложь

По словам Оксаны Яцюк, авторы враждебной пропаганды создают общую атмосферу тревожности, потому что люди в состоянии постоянного стресса менее склонны принимать какие-то обдуманные взвешенные решения и ими становится легче манипулировать. Активистка рассказала, что больше фейковых новостей распространяются в Viber-группах.

Информационный центр "Майдан Мониторинг" Имеет большой опыт работы в сфере свободы интернета. Его команда провела многочисленные тренинги касательно информационной гигиены и методов борьбы с кампаниями дезинформации. В рамках проекта "COVID 19: устойчивость и развитие гражданского общества" центр использует знания гражданских лидеров и призывает их создавать группы самопомощи в борьбе с пандемией. Эта новаторская идея, основанная на прочных связях, что существуют в сообществах и повышают способность обычных граждан разрабатывать собственные стратегии, чтобы справиться с лавиной фейковых новостей, связанных с COVID-19.

"Facebook уже не будет лидером. Например, когда мы в нашей закрытой группе, где небольшое количество участников опубликовали один фейк, как пример для обсуждения, – Facebook отметил это, как ложную информацию. То есть, там происходит серьезная антифейковая политика, особенно того, что касается коронавируса. Поэтому эта сеть уже идет к более безопасной среде. А вот Viber-группы – это печаль. Потому что человек может не сидеть в Facebook, но это украинский гражданин и имеет ребенка в школе или садике, то обязательно этот человек будет в Viber-группе, куда сливают любую информацию и фактически не контролируют ее. То есть, если сегодня вечером кто-то захочет написать: "Молитесь, потому что завтра будет конец света", – никакой "верховный" админ Viber это не проконтролирует", – рассказала Яцюк.



Фейковые новости – большая опасность в современном мире, считает активистка / Фото EU NEIGHBOURS east

По ее словам, именно эти группы остаются теми платформами, где много фейковых новостей. Женщина отметила, что образованность человека не играет роли в том, поверит ли он неправдивой информации или нет.

"COVID-19: устойчивость и развитие гражданского общества" – проект, который финансируется Европейским Союзом и реализуется общественной организацией ERIM. Проект направлен на повышение устойчивости и развитие гражданского общества в странах Восточного партнерства, а также смягчение последствий кризиса, вызванного COVID-19.

Теории заговора и страх – как работает запугивание

"Фейкам верят, потому что срабатывает человеческий фактор страха, а бояться – это естественная реакция. Когда идет постоянный поток негативных сообщений, то человек беспокоится. Но вместо того, чтобы не учитывать такую ​​информацию, люди берут и распространяют ее всем знакомым. Мы пытались направить людей на то, чтобы они поняли почему так реагируют, почему их пугает информация, заставляет надеяться на что-то или добавляет положительных эмоций", – рассказала Яцюк.

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По словам активистки, среди наиболее распространенных фейков из многочисленного количества тех, которые распространяются последний год в интернете – вышки 5G, теория заговора о пандемии и риски прививки от коронавируса. Меньше доверяют фейкам те люди, которые занимаются информационной безопасностью или медиаграмотностью, ведь вырабатывается определенный "информационный иммунитет".

Яцюк говорит, если сообщение вызывает сильные эмоции, скорее всего там спрятана манипуляция: "Информацию же по-разному можно подавать: можно ею напугать, а можно успокоить".

Из-за "информационного мусора", который окружает со всех сторон, люди не могут уже сориентироваться, где правда, а где нет. Необразованность в вопросе информационной гигиены имеет основное значение. Все мы моем руки, ведь это гигиена, которой нас научили с детства. Когда люди еще не делали этого, то страдали от различных болезней и умирали. Теперь надо всем научиться "информационному мытью рук",

– отметила Яцюк.

Активистка отметила, что фейковые новости влияют подсознательно, ведь люди реагируют на них раньше, чем находят объяснения. Когда людей ставят перед выбором – они стараются всегда что-то выбрать.



Оксана Яцюк учит и помогает / Фото EU NEIGHBOURS east

"Людям надо понять, почему они попадают на крючок. Пока большинство, которое требуется для перемен, не овладеет этими навыками предотвращения паники, до тех тор мы будем уязвимыми к информационным атакам. Главная задача для человека – сохранять здравый смысл, психическое и физическое здоровье", – добавила активистка.

Эта статья была подготовлена в рамках проекта EU NEIGHBOURS east. Мнение, высказанное в статье, принадлежат исключительно автору.