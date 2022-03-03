"Большое горе": в России готовят обращение из-за гибели своих военных

В России назвали гибель своих военных в Украине "большим горем". Более того, даже готовят обращение к главе Кремля.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора. По его словам, Путин должен прокомментировать гибель россиян в начале совещания, которое должно состояться 3 марта.

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Погибли в якобы героической борьбе с "нацистами"

Как сообщают российские СМИ, Дмитрий Песков цинично заявил, что очень сочувствует родным и близким погибших в войне с Украиной. Однако о том, почему страна-агрессор до сих пор не забирает трупы своих граждан, почему-то не прокомментировал.

Это большая трагедия для нас. Мы восхищаемся героизмом наших военных,

– считает приспешник Кремля.

Также Песков снова не обошелся без лицемерных высказываний. Он отметил, что "подвиг" военных России, безусловно, войдет в историю как борьба с "нацистами".

Отметим, что Россия долгое время делала вид, что в ее армии нет потерь. Лишь на 4 день войны государство-агрессор признало гибель бойцов в Украине. Назвали только 498 человек, хотя на самом деле уничтоженных оккупантов примерно 9000.

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