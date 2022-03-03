Наша армия делает все, чтобы сломить врага окончательно. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем обращении к народу Украины в ночь на 3 марта, сообщает 24 канал.

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Около 9 тысяч убитых россиян за одну неделю. На Николаевском направлении оккупантам приходится десятками вертолётов забирать своих двухсотых и трехсотых,

– сказал президент.

"19 лет, 20 лет, что они видели в жизни, кроме этого, кроме вторжения на чужую землю? Но большинство из них так и остаются повсюду. Украина не хочет быть покрыта трупами военных. Убирайтесь домой всей своей армией. Скажите своему командованию, что хотите жить, не хотите умирать", – добавил глава государства.

Зеленский записал видеообращения к украинцам: смотрите видео

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