Так, согласно данным Генштаба ВСУ, от 24 февраля российская армия потеряла 5840 человек. Естественно, эти данные не окончательны, так как подсчеты тяжело проводить во время интенсивных боевых действий.

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Но разница между 498 и 5840 кардинальная.

Также российская сторона сообщает, что количество раненых россиян якобы составляет всего 1597. Вряд ли это правда.

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