Стільки противників загинули через вторгнення країни-агресорки у період з 24 лютого до ранку 2 березня. За офіційними підрахунками, ворожа армія втратила понад 5840 осіб.

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Як зазначили у Держспецзв'язку, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Однак точні дані щодо втрат постійно уточнюється.

Протягом 6 днів війни, станом на ранок 2 березня, українські захисники знищили та пошкодили таку ворожу техніку:

танків – до 211 одиниць;

бойових броньованих машин – 862;

артилерійських систем – 85;

РСЗВ – 40;

засоби ППО – 9,

літаків – 30;

гелікоптерів – 31;

автомобільної техніки – 355;

легкі швидкісні катери – 2.

Крім того, українським військовим вдалось знищити 60 цистерн з ППМ, а також 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Бий окупанта! Разом переможемо!

– закликали у відомсті.

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