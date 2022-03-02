Столько противников погибли из-за вторжения страны-агрессора в период с 24 февраля по 2 марта. По официальным подсчетам, вражеская армия потеряла более 5 840 человек.

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Как отметили в Госспецсвязи, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. Однако точные данные по потерям постоянно уточняются.

В течение 6 дней войны, на утро 2 марта, украинские защитники уничтожили и повредили такую ​​вражескую технику:

танков – до 211 единиц;

боевых бронированных машин – 862;

артиллерийских систем – 85;

РСЗО – 40;

средства ПВО – 9,

самолетов – 30;

вертолетов – 31;

автомобильной техники – 355;

легкие скоростные катера – 2.

Кроме того, украинским военным удалось уничтожить 60 цистерн из ППМ, а также 3 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Бей оккупанта! Вместе победим!

– призывали в ведомости.

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