Столько противников погибли из-за вторжения страны-агрессора в период с 24 февраля по 2 марта. По официальным подсчетам, вражеская армия потеряла более 5 840 человек.
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Как отметили в Госспецсвязи, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. Однако точные данные по потерям постоянно уточняются.
В течение 6 дней войны, на утро 2 марта, украинские защитники уничтожили и повредили такую вражескую технику:
- танков – до 211 единиц;
- боевых бронированных машин – 862;
- артиллерийских систем – 85;
- РСЗО – 40;
- средства ПВО – 9,
- самолетов – 30;
- вертолетов – 31;
- автомобильной техники – 355;
- легкие скоростные катера – 2.
Кроме того, украинским военным удалось уничтожить 60 цистерн из ППМ, а также 3 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Бей оккупанта! Вместе победим!
– призывали в ведомости.
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