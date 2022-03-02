Так, згідно з даними Генштабу ЗСУ, від 24 лютого російська армія втратила 5 840 людей. Звісно, ці дані не остаточні, оскільки підрахунки важко проводити під час інтенсивних бойових дій.

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Але різниця між 498 та 5 840 кардинальна.

Також російська сторона повідомляє, що кількість поранених росіян нібито становить лише 1 597. Навряд чи це правда.

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