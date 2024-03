Это 30 к 1: Джонсон сравнил промышленную мощь Запада с Россией

Борис Джонсон рассказал, что в Европе появляется осознание, что поддерживать Украину критически важно. По его словам, проблема заключается в том, что европейские страны не производят оружие достаточно быстро.

Бывший премьер-министр Великобритании рассказал об этом в Киеве во время мероприятия Two Years – Stay in the Fight. Политик сейчас является членом Международной рабочей группы по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины.

Что Джонсон сказал о поддержке Украины Западом

Борис Джонсон ответил на вопрос, насколько Европа способна поддержать Украину без американской военной помощи и насколько готова расширять и ускорять свое военное производство.

На самом деле медленно появляется устойчивое европейское осознание того, что это критически важно. Посмотрите на французов. До недавнего времени они не хотели, чтобы крылатые ракеты SCALP использовались в Крыму. Теперь они говорят: "Ладно". Немцы, традиционно очень, очень пацифистские. Сейчас они фактически обогнали Великобританию по расходам, хотя мне стыдно вам об этом говорить,

– рассказал Джонсон.

Он отметил, что в 2024 году Украина получит 8 миллиардов евро от Германии. Также Европейский парламент проголосовал за еще один большой пакет помощи и общая поддержка ЕС сейчас составляет ориентировочно 50 миллиардов евро.

Джонсон отметил, что это больше помощи, которую предоставляют США.

"Это хорошо, потому что это еще одна причина, почему поддержка Украины является хорошим делом с американской точки зрения. Она заставляет европейцев делать то, чего американцы хотели от них десятилетиями, а именно – платить немного больше за собственную оборону. Так что это положительный момент. Вы спрашиваете, могут ли европейцы поддерживать вас самостоятельно? Я думаю, что простой ответ на это – мы попробуем, если придется", – заявил Борис Джонсон.

Он вспомнил, что Великобритания в 1940 – 1942 годах воевала сама и только в конце 1941 года появились Соединенные Штаты. То есть в США ждали до тех пор, пока Лондон потратил много денег и оказался в плохом положении.

Но Америка в конце концов всегда будет делать правильные вещи. И я думаю, что президент США, кем бы он ни был, будет очень заинтересован в успехе Украины и в том, чтобы не дать Путину победить. Итак, возвращаясь к моей причине долгосрочного оптимизма, я думаю, что когда вы сравниваете промышленную мощность Запада, стран НАТО с Россией, то это 25, 30 к 1,

– заверил Джонсон.

В то же время он не согласился, что время работает против Украины. По его словам, в долгосрочной перспективе время работает на Россию.

"Время на стороне людей с очень большими экономиками, большими производственными возможностями. Я думаю, что проблема, которую мы имеем сейчас, заключается в том, что мы не производим оружие достаточно быстро. Мы не производим снаряды достаточно быстро. Мы не поставляем оборудование достаточно быстро. И это нужно менять", – заверил политик.

