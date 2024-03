Це 30 до 1: Джонсон порівняв промислову потужність Заходу з Росією

Борис Джонсон розповів, що у Європі з'являється усвідомлення, що підтримувати Україну критично важливо. За його словами, проблема полягає у тому, що європейські країни не виробляють зброю достатньо швидко.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії розповів про це у Києві під час заходу Two Years – Stay in the Fight. Політик наразі є членом Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України.

Дивіться також "Тигр на папері" – готуватися до найгіршого․ Які шанси в Європи вистояти у війні без США?

Що Джонсон сказав про підтримку України Заходом

Борис Джонсон відповів на питання, наскільки Європа здатна підтримати Україну без американської військової допомоги та наскільки готова розширювати та прискорювати своє військове виробництво.

Насправді поволі з'являється стійке європейське усвідомлення того, що це критично важливо. Подивіться на французів. Донедавна вони не хотіли, щоб крилаті ракети SCALP використовувалися в Криму. Тепер вони кажуть: "Гаразд". Німці, традиційно дуже, дуже пацифістські. Зараз вони фактично обігнали Велику Британію за витратами, хоча мені соромно вам про це казати,

– розповів Джонсон.

Він зауважив, що у 2024 році Україна отримає 8 мільярдів євро від Німеччини. Також Європейський парламент проголосував за ще один великий пакет допомоги й загальна підтримка ЄС зараз становить орієнтовно 50 мільярдів євро.

Джонсон зауважив, що це більше за допомогу, яку надають США.

"Це добре, бо це ще одна причина, чому підтримка України є доброю справою з американського погляду. Вона змушує європейців робити те, чого американці хотіли від них десятиліттями, а саме – платити трохи більше за власну оборону. Так що це позитивний момент. Ви запитуєте, чи можуть європейці підтримувати вас самостійно? Я думаю, що проста відповідь на це – ми спробуємо, якщо доведеться", – заявив Борис Джонсон.

Він пригадав, що Британія у 1940 – 1942 роках воювала сама і тільки наприкінці 1941 року з'явились Сполучені Штати. Тобто в США чекали до того часу, поки Лондон витратив багато грошей та опинився у поганому становищі.

Але Америка врешті завжди буде робити правильні речі. І я думаю, що президент США, ким би він не був, буде дуже зацікавлений в успіху України й у тому, щоб не дати Путіну перемогти. Отже, повертаючись до моєї причини довгострокового оптимізму, я думаю, що коли ви порівнюєте промислову потужність Заходу, країн НАТО з Росією, то це 25, 30 до 1,

– запевнив Джонсон.

Водночас він не погодився, що час працює проти України. За його словами, у довгостроковій перспективі час працює на Росію.

"Час на боці людей з дуже великими економіками, великими виробничими можливостями. Я думаю, що проблема, яку ми маємо зараз, полягає в тому, що ми не виробляємо зброю достатньо швидко. Ми не виробляємо снаряди достатньо швидко. Ми не постачаємо обладнання достатньо швидко. І це потрібно змінювати", – запевнив політик.

Президент Чехії сказав, коли Україна отримає 800 тисяч снарядів