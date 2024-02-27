Голосування відбулось 27 лютого 2024 року. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко з пленарного засідання у Страсбурзі.

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Що відомо про голосування

Європейський парламент на пленарному засіданні 27 лютого:

затвердив створення Ukrainian Facility,

передачу 50 мільярдів євро фінансової допомоги для України, передбаченої на 4 роки.

"За" рішення проголосували 536 євродепутатів, 40 – голосували проти, ще 39 – утримались.

Першу виплату з виділених 50 мільярдів євро здійснять вже наступного тижня.

Голосування за виділення 50 мільярдів євро Україні: дивіться відео Софії Назаренко, 24 Канал

Що відомо про рішення Європарламенту

Доповідачі по Ukrainian Facility членкиня Соціально-демократичної фракції Ейдера Гардіазабаль Рубіаль та депутат від ЄНП Міхаель Галлер наголошують, що пакет допомоги ухвалений пізніше на два місяці, через вето Угорщини під час саміту ЄС в грудні.

Рубіаль каже, що ці кошти є необхідними для того, аби Україна змогла захистити себе, виграти цю війну та працювати над майбутнім.

Ця програма надасть вирішальну допомогу українському уряду, щоб він міг підтримувати свої функції й продовжувати надавати основні державні послуги. Ми допоможемо їм відбудувати та модернізувати свою країну. Ми надамо технічну підтримку пакета реформ, які в майбутньому дозволять їм приєднатися до Європейського Союзу,

— сказала Ейдера Гардіазабаль Рубіаль.

Європарламентар від Renew Europe Пятрас Ауштрявічус каже, що Ukrainian Facility є "унікальним фінансовим та реформаторським інструментом, який встановлює взаємні зобов'язання та дорожню карту змін". За його словами, задля отримання доступу до коштів український уряд має виконувати низку вимог.

"Амбіції ЄС полягають у встановленні чітких умов — повага до демократичних цінностей, верховенства права та прав людини є частиною довгострокової політики України. Через Український фонд ми прагнемо зберегти стабільність української державності, її здатність протистояти російській агресії та спрямовувати майбутні зусилля на реконструкцію", — сказав європарламентар.



Європарламент проголосував за 50 мільярдів євро для України / Фото Софії Назаренко, 24 Канал

Міхаель Галер від Європейської народної партії (ЄНП) каже, що перший транш сумою в 4,5 мільярди євро буде зроблено на початку березня. Він додав, що ці кошти спрямовані не лише на фінансову підтримку української держави, але й на реконструкцію. За словами євродепутата, Європарламент наполягав на аналізі, на що саме витрачаються кошти.

Головне, що все відбувається прозоро, оскільки ми знаємо, що "погані хлопці" в минулому були корумповані. І на щастя, завдяки прозорості, яка вже є, корупційні справи в Україні виходять на поверхню навіть під час війни, що є позитивним зрушенням,

— сказав Галер.

Європарламентарка від "Зелених" Віола вон Крамон зазначає, що ці 50 мільярдів євро є важливими для виживання українців. Вона закликала парламентарів надіслати чіткий сигнал Україні та Путіну про те, що Європа залишається пліч-о-пліч з українцями.

"Не забуваймо, що люди в Україні, ті люди, які воюють на кордонах, вони певною мірою залежать від нас. Вони добре знають, що якщо допомога з Європи й, можливо, зі США припиниться, у них більше не буде шансів на перемогу", — звернулась до євродепутатів вон Крамон.

Європарламентар від ЄНП Жозе Мануель Фернандес привітав рішення виділити 50 мільярдів євро для України. Втім, наголосив, що задля реконструкції України треба більше грошей, тому він просить Єврокомісії передати заморожені російські активи.

"Заморожені російські активи повинні бути використані, серед іншого, на нашу оборону і на підтримку України. 300 мільярдів, з яких 150 мільярдів в ЄС, які можуть бути використані як застава для цих цілей", – сказав він.

Коротко про допомогу від ЄС на 50 мільярдів